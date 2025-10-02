Рейтинг@Mail.ru
16:22 02.10.2025 (обновлено: 20:01 02.10.2025)
Москалькова: еще десять россиян, удерживаемых в Сумах, вернутся в Россию

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Еще десять жителей Курской области, которых удерживали в Сумах, возвращаются на родину, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Еще десять курян, которых удерживали в Сумах, возвращаются в Россию", — рассказала Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Москалькова назвала число жителей Курской области, удерживаемых на Украине
1 сентября, 18:43
 
Курская областьРоссияТатьяна МоскальковаОбщество
 
 
