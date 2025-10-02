https://ria.ru/20251002/zhiteli-2045904872.html
Москалькова: еще десять россиян, удерживаемых в Сумах, вернутся в Россию
Москалькова: еще десять россиян, удерживаемых в Сумах, вернутся в Россию - РИА Новости, 02.10.2025
Москалькова: еще десять россиян, удерживаемых в Сумах, вернутся в Россию
Еще десять жителей Курской области, которых удерживали в Сумах, возвращаются на родину, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:22:00+03:00
2025-10-02T16:22:00+03:00
2025-10-02T20:01:00+03:00
курская область
россия
татьяна москалькова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:178:2716:1705_1920x0_80_0_0_47ea5ec826a0eb15db477253cec00f3e.jpg
https://ria.ru/20250901/moskalkova-2038924902.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:0:2716:2037_1920x0_80_0_0_8542f21010ce9f59cf9a070b5642eba8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, татьяна москалькова, общество
Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Общество
Москалькова: еще десять россиян, удерживаемых в Сумах, вернутся в Россию
Москалькова: освобожденные в Сумах 10 россиян возвращаются в Россию