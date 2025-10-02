https://ria.ru/20251002/zhil-2045900391.html
Еще 3 тысячи заявок на перевод дачных домов в жилые и наоборот подали в МО
Еще 3 тысячи заявок на перевод дачных домов в жилые и наоборот подали в МО - РИА Новости, 02.10.2025
Еще 3 тысячи заявок на перевод дачных домов в жилые и наоборот подали в МО
С начала текущего года жители Подмосковья направили более 3 тысяч заявлений на изменение статуса домов, чтобы превратить садовые дома в жилые либо осуществить... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:04:00+03:00
2025-10-02T16:04:00+03:00
2025-10-02T16:04:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044555102_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_c52f879b23a584453bfe0baafd297da0.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044555102_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ddc24b349e8d0e4e147e213ffd62ddfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.
С начала текущего года жители Подмосковья направили более 3 тысяч заявлений на изменение статуса домов, чтобы превратить садовые дома в жилые либо осуществить обратную процедуру. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на пресс-службу областного министерства государственного управления.
Согласно данным ведомства, такие обращения можно подать совершенно бесплатно посредством регионального портала госуслуг.
Заявление вправе подавать исключительно владельцы недвижимости, включая физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Процесс подачи включает авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнение специальной формы и прикрепление необходимых документов.
Чтобы садовый дом преобразовалив жилой, он обязан соответствовать ряду критериев: обладать прочной конструкцией с фундаментом, окнами, электричеством, водоснабжением, системой канализации, отопления и вентиляции. Помимо прочего, необходимо согласие каждого собственника.
Решение принимается администрацией муниципального образования в течение 13 рабочих дней, итог рассмотрения отображается в личном кабинете подавшего заявление гражданина.