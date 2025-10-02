Еще 3 тысячи заявок на перевод дачных домов в жилые и наоборот подали в МО

Согласно данным ведомства, такие обращения можно подать совершенно бесплатно посредством регионального портала госуслуг.

Заявление вправе подавать исключительно владельцы недвижимости, включая физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Процесс подачи включает авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнение специальной формы и прикрепление необходимых документов.