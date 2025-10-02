Рейтинг@Mail.ru
Еще 3 тысячи заявок на перевод дачных домов в жилые и наоборот подали в МО
16:04 02.10.2025
Еще 3 тысячи заявок на перевод дачных домов в жилые и наоборот подали в МО
Еще 3 тысячи заявок на перевод дачных домов в жилые и наоборот подали в МО

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. С начала текущего года жители Подмосковья направили более 3 тысяч заявлений на изменение статуса домов, чтобы превратить садовые дома в жилые либо осуществить обратную процедуру. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу областного министерства государственного управления.
Согласно данным ведомства, такие обращения можно подать совершенно бесплатно посредством регионального портала госуслуг.
Заявление вправе подавать исключительно владельцы недвижимости, включая физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Процесс подачи включает авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнение специальной формы и прикрепление необходимых документов.
Чтобы садовый дом преобразовалив жилой, он обязан соответствовать ряду критериев: обладать прочной конструкцией с фундаментом, окнами, электричеством, водоснабжением, системой канализации, отопления и вентиляции. Помимо прочего, необходимо согласие каждого собственника.
Решение принимается администрацией муниципального образования в течение 13 рабочих дней, итог рассмотрения отображается в личном кабинете подавшего заявление гражданина.
 
Заголовок открываемого материала