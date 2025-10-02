Какая форма у Земли на самом деле? Ответ удивит

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. От плоских картинок мира на мифических черепахах и слонах до гипотез о бесконечной поверхности — все это отражает попытку осознать, на чем стоит наш мир. Удивительно, но даже в XXI веке, в эпоху космических полетов, спутников и цифровых технологий, все еще идут споры о том, что собой представляет Земля. Так какой же она формы на самом деле?

Догадки философов

Древнегреческие мыслители были первыми, кто решился взглянуть на мир через призму наблюдений и логики. В VI веке до нашей эры философ и математик Пифагор предположил, что Земля имеет шарообразную форму. Его идея, возможно, родилась из наблюдений за Луной и Солнцем, которые всегда выглядели круглыми. Позже Аристотель подтвердил догадки Пифагора уже более вескими доводами.

Он внимательно наблюдал за лунными затмениями и заметил, что тень, которую отбрасывает Земля на Луну, всегда имеет округлую форму. Случайность? Нет, закономерность.

Одним из первых, кто попытался измерить размеры Земли, был Эратосфен Киренский. В III веке до нашей эры он заметил удивительное явление: в день летнего солнцестояния в Сиене (ныне египетский Асуан) Солнце в полдень светило прямо в колодец, а в Александрии, находившейся севернее, в этот же момент предметы отбрасывали тень.

Сравнив углы и вычислив расстояние между городами, Эратосфен пришел к ошеломляющему выводу: окружность Земли примерно 40 тысяч километров.

© iStock.com / NiseriN Спутник в космосе на фоне Земли © iStock.com / NiseriN Спутник в космосе на фоне Земли

Ошибка оказалась минимальной для своего времени, хотя точность измерений расстояния между городами вызывала сомнения. Тем не менее сам факт, что античный ученый смог рассчитать размеры планеты без спутников и GPS, выглядит настоящим чудом.

Ньютон и тайна эллипсоида

Много веков спустя другой гений науки — Исаак Ньютон усомнился в том, что Земля представляет собой идеальный шар. Его логика была проста, но революционна для своего времени.

Ньютон рассуждал так: Земля вращается вокруг своей оси, а значит, на экваторе действует сила инерции, или центробежная сила. На полюсах ее нет. Если планета действительно шар, то силы должны распределяться равномерно, но этого не происходит. Он предложил мысленный эксперимент с двумя шахтами, одну пробурить от полюса к центру Земли, другую от экватора.

© Public domain Портрет Исаака Ньютона кисти Готфрида Кнеллера © Public domain Портрет Исаака Ньютона кисти Готфрида Кнеллера

Если заполнить их водой, то для равновесия экваториальная шахта должна оказаться длиннее. Вывод был ошеломляющим: Земля — не шар, а сплюснутый у полюсов эллипсоид. Это открытие стало переломным.

Теория плоской Земли: кто до сих пор верит?

Казалось бы, после полетов в космос, фотографий с орбиты сомнений быть не должно. Но нет! Теория плоской Земли продолжает жить.

Сторонники утверждают , что планета — диск с куполом, где в центре расположен Северный полюс. Южного полюса, по их мнению, вовсе не существует. Они задают вопросы: если Земля круглая, почему самолеты летят прямо? Почему горизонт кажется ровным?

© Фото : Mad Mike Hughes Ракета, собранная каскадером и конспирологом Майком Хьюзом © Фото : Mad Mike Hughes Ракета, собранная каскадером и конспирологом Майком Хьюзом

Но реальные пилоты отвечают просто: самолет постоянно корректирует нос, опуская его под действием гравитации. Автопилот оснащен датчиками тангажа, которые фиксируют угол наклона и выравнивают траекторию. А фотографии с Международной космической станции однозначно демонстрируют: горизонт Земли округлый.

Но даже это не конец загадок. Ученые заметили, что форма Земли меняется со временем. Из-за тектонических процессов, движения материков, таяния ледников и даже больших метеоритных ударов геоид подвергается постепенной деформации.

Например, таяние ледников в Гренландии и Антарктиде приводит к перераспределению массы планеты, изменяя локальные уровни гравитации и слегка смещая ось вращения. Да, планета, которую мы привыкли считать "стабильной", на самом деле живет собственной динамичной жизнью, постоянно меняя форму поверхности, иногда почти незаметно, но всегда ощутимо для науки.

Спутники раскрыли правду

Современные технологии лишь подтвердили догадку Ньютона и добавили новые штрихи к картине. С помощью спутников, GPS и лазерных измерений ученые выяснили, что диаметр Земли по экватору больше, чем от полюса к полюсу.

Средний диаметр составляет 12 742 километра, радиус 6371 километр. Площадь поверхности превышает 510 миллионов квадратных километров. Но самое важное — планета вовсе не идеальный эллипсоид.

Ее форма настолько сложна, что для описания ввели новый термин "геоид". Геоид — это фигура, учитывающая все впадины, неровности и колебания гравитации.

Европейское космическое агентство решило показать миру, какой была бы Земля без океанов и морей. Картина получилась одновременно завораживающей и пугающей. Красные и оранжевые зоны показали высокие горные районы, белые области обозначили средние высоты континентов, а глубокие впадины окрасились в темно-синие тона.

Перед нами предстала планета, больше похожая на инопланетный объект, чем на привычный "голубой шар". Неровности поверхности, разломы и впадины выглядели почти как морщины на лице гигантского существа.

Не менее удивительным оказалось то, что сила притяжения Земли распределена неравномерно. На экваторе человек весит чуть меньше, чем на полюсах.

Причина в том же вращении планеты: центробежная сила частично компенсирует гравитацию. Ученые даже используют термин "гравитационные аномалии", описывая участки, где масса планеты распределена неодинаково.

Загадочные для науки процессы

Помимо тектоники, существуют гипотезы о том, что крупные удары астероидов в далеком прошлом могли изменять форму Земли, создавая локальные горные хребты и впадины.

Некоторые ученые полагают, что в будущем, в течение тысячелетий, такие катастрофические события могут вызвать заметное перераспределение массы планеты. Эти процессы показывают, что геоид не просто научная абстракция, а живой объект, который реагирует на внутренние и внешние силы, словно огромный организм.