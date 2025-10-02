Рейтинг@Mail.ru
"Это предательство морали". Журналиста привело в ужас решение Зеленского
20:50 02.10.2025
"Это предательство морали". Журналиста привело в ужас решение Зеленского
"Это предательство морали". Журналиста привело в ужас решение Зеленского
Решение Зеленского о присвоении должности бригадного генерала основателю "Азова"* — это вопиющий пример поддержки экстремизма на Украине, заявил журналист и... РИА Новости, 02.10.2025
в мире
россия
украина
донбасс
андрей билецкий
вооруженные силы украины
правый сектор
в мире, россия, украина, донбасс, андрей билецкий, вооруженные силы украины, правый сектор
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Андрей Билецкий, Вооруженные силы Украины, Правый сектор
"Это предательство морали". Журналиста привело в ужас решение Зеленского

Джулиано: своими решениями Зеленский поддерживает нацизм, а Запад это игнорирует

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Решение Зеленского о присвоении должности бригадного генерала основателю "Азова"* — это вопиющий пример поддержки экстремизма на Украине, заявил журналист и геополитический аналитик Анджело Джулиано в соцсети X.
"Это не похоже на поведение лидера страны, это просто предательство морали и опасная игра, которая несет разрушительные последствия", — заявил аналитик.
Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
"Горе и разрушение". В Раде испугались последствий вступления Киева в НАТО
Вчера, 18:19
Речь идет о присвоении звания бригадного генерала командиру 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ Андрею Билецкому.
Журналист вспомнил о безжалостных высказываниях Билецкого об ударах ракетным комплексом "Точка-У" по гражданским для "забавного видео". Джулиано считает, что такое решение Зеленского поддерживает опасную идеологию, которой не должно быть места в законной военно-политической структуре.
Кроме того, аналитик осуждает западных партнеров Зеленского, которые продолжают закрывать глаза на то, что Украина самостоятельно подрывает "те самые принципы, которые она якобы защищает".
Следственный Комитет России сообщал 23 февраля 2022 года, что получил неопровержимые доказательства совершения членами "Азова"*, а также запрещенной в России экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе СВО боевики "Азова"* удерживали мирных граждан в Мариуполе, используя их в качестве "живого щита". Как отмечают эксперты, эту тактику использовали подразделения СС в гитлеровской Германии, а позже - террористы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Переломный момент". СМИ узнали, до чего Зеленский довел Европу
1 октября, 22:13
* Запрещенная в России террористическая организация
 
* Запрещенная в России террористическая организация
 
 
