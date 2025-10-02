МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Решение Зеленского о присвоении должности бригадного генерала основателю "Азова"* — это вопиющий пример поддержки экстремизма на Украине, заявил журналист и геополитический аналитик Анджело Джулиано в соцсети X.
"Это не похоже на поведение лидера страны, это просто предательство морали и опасная игра, которая несет разрушительные последствия", — заявил аналитик.
Речь идет о присвоении звания бригадного генерала командиру 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ Андрею Билецкому.
Журналист вспомнил о безжалостных высказываниях Билецкого об ударах ракетным комплексом "Точка-У" по гражданским для "забавного видео". Джулиано считает, что такое решение Зеленского поддерживает опасную идеологию, которой не должно быть места в законной военно-политической структуре.
Кроме того, аналитик осуждает западных партнеров Зеленского, которые продолжают закрывать глаза на то, что Украина самостоятельно подрывает "те самые принципы, которые она якобы защищает".
Следственный Комитет России сообщал 23 февраля 2022 года, что получил неопровержимые доказательства совершения членами "Азова"*, а также запрещенной в России экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе СВО боевики "Азова"* удерживали мирных граждан в Мариуполе, используя их в качестве "живого щита". Как отмечают эксперты, эту тактику использовали подразделения СС в гитлеровской Германии, а позже - террористы.
* Запрещенная в России террористическая организация