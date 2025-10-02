"Это не похоже на поведение лидера страны, это просто предательство морали и опасная игра, которая несет разрушительные последствия", — заявил аналитик.

Журналист вспомнил о безжалостных высказываниях Билецкого об ударах ракетным комплексом "Точка-У" по гражданским для "забавного видео". Джулиано считает, что такое решение Зеленского поддерживает опасную идеологию, которой не должно быть места в законной военно-политической структуре.