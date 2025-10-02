МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Если западные партнеры начнут участвовать в реализации проекта "стена дронов", предложенного Владимиром Зеленским, это приведет к эскалации отношений с Россией, пишет Interia.
Генерал подчеркнул, что реализация такого проекта сейчас исключена. Он также отметил, что инициатива главы киевского режима не нашла отклика в НАТО. Предложение даже не стали анализировать или комментировать, так как оно неприемлемо для альянса.
Издание также приводит слова эксперта в области геополитики и международной безопасности Петра Левандовского. Он обратил внимание, что анализ ситуации на Украине, особенно последствия российских ударов, показывает: противовоздушная и противоракетная оборона Киева далеко не так эффективна, как ее пытается представить Зеленский.
Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
