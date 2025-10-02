Рейтинг@Mail.ru
В Польше раскрыли, до чего доведет Запад очередное предложение Зеленского
19:17 02.10.2025
В Польше раскрыли, до чего доведет Запад очередное предложение Зеленского
В Польше раскрыли, до чего доведет Запад очередное предложение Зеленского
в мире
польша
украина
владимир зеленский
владимир путин
такер карлсон
нато
РИА Новости
В Польше раскрыли, до чего доведет Запад очередное предложение Зеленского

Interia: одобрение предложения Зеленского о "стене дронов" приведет НАТО к войне

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Если западные партнеры начнут участвовать в реализации проекта "стена дронов", предложенного Владимиром Зеленским, это приведет к эскалации отношений с Россией, пишет Interia.
"Участие Евросоюза и особенно НАТО в таком проекте означало бы участие в войне с Россией. А в НАТО все в один голос утверждают, что она в состоянии войны с Россией не находится и такой войны не желает", — отметил в беседе с изданием генерал Мечислав Бенек.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Переломный момент". СМИ узнали, до чего Зеленский довел Европу
1 октября, 22:13
Генерал подчеркнул, что реализация такого проекта сейчас исключена. Он также отметил, что инициатива главы киевского режима не нашла отклика в НАТО. Предложение даже не стали анализировать или комментировать, так как оно неприемлемо для альянса.
Издание также приводит слова эксперта в области геополитики и международной безопасности Петра Левандовского. Он обратил внимание, что анализ ситуации на Украине, особенно последствия российских ударов, показывает: противовоздушная и противоракетная оборона Киева далеко не так эффективна, как ее пытается представить Зеленский.
Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Журналист набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
Вчера, 01:13
