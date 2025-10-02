Зеленский: поставки дальнобойного оружия из США зависят от решения Трампа

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что поставки дальнобойного вооружения из США зависят от решения американского президента Дональда Трампа.
В конце сентября газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом попросил его о поставках ракет Tomahawk.
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
"Мы говорили с США, мы очень благодарим президента Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был очень продуктивный, плодотворный диалог. Мы говорили о системах вооружения большого радиуса дальности. Мы увидим, все будет зависеть от его решения", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами перед начало саммита Европейского политического сообщества в Дании, где проходят датско-украинские учения по борьбе с БПЛА.
В июле заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Трамп и Зеленский в ходе телефонного разговора обсуждали поставку ракет Tomahawk, однако договоренности тогда достигнуто не было. Он также признал, что даже в случае поставок Украине было бы сложно использовать Tomahawk, поскольку там не обладают необходимыми средствами для их использования.
Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
6 марта 2021, 03:03