Зеленский нахамил Орбану

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, комментируя в очередной раз его сомнения в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
В среду премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе - "это слишком", достаточно будет стратегического соглашения о европейско-украинском сотрудничестве.
"У нас есть проблемы с Венгрией. У Виктора Орбана выборы, поэтому он блокирует вступление Украины в ЕС. Я думаю, что это неумно", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Копенгагене.
Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Орбан заявил о дерзком поведении Зеленского на саммите ЕС
20 марта, 22:44