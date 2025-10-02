Зеленский нахамил Орбану

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, комментируя в очередной раз его сомнения в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.

В среду премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе - "это слишком", достаточно будет стратегического соглашения о европейско-украинском сотрудничестве.

"У нас есть проблемы с Венгрией. У Виктора Орбана выборы, поэтому он блокирует вступление Украины в ЕС. Я думаю, что это неумно", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Копенгагене.

Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.