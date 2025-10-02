МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Лидеры ЕС стремятся спровоцировать вооруженный конфликт с Россией из-за Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.
"Копенгаген, день второй. Ситуация серьёзная. На столе переговоров находятся откровенно провоенные предложения. Они хотят передать Украине средства ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины, используя всевозможные юридические ухищрения. Они хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения ясно показывают, что брюссельцы хотят начать войну", — написал он.
Орбан подчеркнул, что саммит ЕС в Копенгагене стал свидетельством возрастающей угрозы вооруженного конфликта с Россией и призвал всех венгров к единству в стремлении к миру.
Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран союза.
Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.
Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россияне собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".