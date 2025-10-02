Запад стыдливо забывает о Мюнхенском сговоре, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Запад стыдливо забывает о Мюнхенском сговоре 1938 года, при этом "поднимая на поверхность" пакт Молотова - Риббентропа, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".