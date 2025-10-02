Запад стыдливо забывает о Мюнхенском сговоре, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Запад стыдливо забывает о Мюнхенском сговоре 1938 года, при этом "поднимая на поверхность" пакт Молотова - Риббентропа, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Но всё-таки на Западе начали сравнивать сталинский режим и фашистский режим в Германии, нацистский, гитлеровский. На одну доску их начали ставить. Всё это я прекрасно видел, смотрел. Начали поднимать на поверхность пакт Молотова - Риббентропа, при этом стыдливо забывая о Мюнхенском сговоре 1938 года. Как будто этого не было. Как будто премьер-министр (Великобритании Невилл Чемберлен - ред,) тогда не приехал в Лондон после встречи в Мюнхене, не потряс на трапе самолета договором с Гитлером. С Гитлером подписали договор. Потряс им: "Я привез мир", - сказал глава государства.
Президент отметил, что даже тогда в Великобритании были люди, которые понимали, что война неизбежна, например, Уинстон Черчилль. При этом про пакт Молотова - Риббентропа на Западе говорят, что Советский Союз якобы сговорился с Гитлером.
"Ну а вы-то накануне сговорились с Гитлером и разделили Чехословакию. Как будто этого не было. Ну, пропагандистски, да, можно вбивать людям в голову все эти несовместимости. Но мы-то знаем, как было на самом деле", - рассказал Путин.
В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года в столице Баварии городе Мюнхене было подписано соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, получившее название "Мюнхенский сговор", согласно которому Чехословакия в течение 10 дней освобождала и уступала Третьему рейху населенную преимущественно немцами Судетскую область.
"Сталина могли убить авторучкой": невероятный план Риббентропа
26 апреля, 08:50