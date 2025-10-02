Путин оценил в зоне палестино-израильского конфликта

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт по рецепту Запада решить не получается, заявил президент России Владимир Путин.
"Классическая дипломатия была способна учитывать позицию разных субъектов международной жизни, ту самую сложность концерта различных держав. Однако в свое время ей на смену пришла западная дипломатия монолога, бесконечных поучений и приказов. Вместо урегулирования конфликтных ситуаций стали продавливаться чьи-то конкретные интересы, считая интересы всех остальных недостойными внимания", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Стоит ли удивляться, что вместо урегулирования получалось только обострение конфликтов, вплоть до их перехода в кровавую вооружённую фазу и гуманитарную катастрофу. Если действовать так, не решить ни одной проблемы", - добавил он.
"Примеров за 30 лет несть числа, одним из них является палестинско-израильский конфликт, который по рецептам западной двусторонней дипломатии, грубо игнорирующей историю, традиции, идентичность, культуру живущих там народов, решить не получается. Как и в целом стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, которая, напротив, стремительно деградирует", - подчеркнул Путин.