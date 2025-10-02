Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 02.10.2025
19:49 02.10.2025
Путин оценил в зоне палестино-израильского конфликта
Путин оценил в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 02.10.2025
Путин оценил в зоне палестино-израильского конфликта
Палестино-израильский конфликт по рецепту Запада решить не получается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:49:00+03:00
2025-10-02T19:49:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
ближний восток
в мире, россия, ближний восток, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин оценил в зоне палестино-израильского конфликта

Путин: палестино-израильский конфликт по рецепту Запада не получается решить

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт по рецепту Запада решить не получается, заявил президент России Владимир Путин.
"Классическая дипломатия была способна учитывать позицию разных субъектов международной жизни, ту самую сложность концерта различных держав. Однако в свое время ей на смену пришла западная дипломатия монолога, бесконечных поучений и приказов. Вместо урегулирования конфликтных ситуаций стали продавливаться чьи-то конкретные интересы, считая интересы всех остальных недостойными внимания", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Стоит ли удивляться, что вместо урегулирования получалось только обострение конфликтов, вплоть до их перехода в кровавую вооружённую фазу и гуманитарную катастрофу. Если действовать так, не решить ни одной проблемы", - добавил он.
"Примеров за 30 лет несть числа, одним из них является палестинско-израильский конфликт, который по рецептам западной двусторонней дипломатии, грубо игнорирующей историю, традиции, идентичность, культуру живущих там народов, решить не получается. Как и в целом стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, которая, напротив, стремительно деградирует", - подчеркнул Путин.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
В миреРоссияБлижний ВостокВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
