Рейтинг@Mail.ru
Запад неуклонно продвигается к войне с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/zapad-2045815286.html
Запад неуклонно продвигается к войне с Россией, заявил Пушков
Запад неуклонно продвигается к войне с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 02.10.2025
Запад неуклонно продвигается к войне с Россией, заявил Пушков
Запад неуклонно продвигается к войне с Россией, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о намерении США предоставить Украине... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:00:00+03:00
2025-10-02T12:00:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
алексей пушков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155292/12/1552921260_0:264:2560:1704_1920x0_80_0_0_9dbf70f326c046b7f89e37d654ff19c7.jpg
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045662442.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155292/12/1552921260_288:0:2560:1704_1920x0_80_0_0_0c0976850ae2641ee3131967a0d0b8e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, алексей пушков, нато
В мире, Россия, США, Украина, Алексей Пушков, НАТО
Запад неуклонно продвигается к войне с Россией, заявил Пушков

Сенатор Пушков: Запад неуклонно продвигается к войне с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Запад неуклонно продвигается к войне с Россией, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о намерении США предоставить Украине разведданные для атак вглубь России.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщало, что США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь территории России и просят страны НАТО предоставить схожую поддержку.
"Сообщают, что США будут предоставлять Украине разведданные для ракетных ударов в глубину территории России. Запад неуклонно продвигается к войне с Россией", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. -0-
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Не было шансов". На Западе сделали парадоксальный вывод об Украине
1 октября, 16:32
 
В миреРоссияСШАУкраинаАлексей ПушковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала