Депутаты Кубани внесли поправки в краевой закон об энергосбережении
Краснодарский край
 
14:22 02.10.2025
Депутаты Кубани внесли поправки в краевой закон об энергосбережении
Депутаты Кубани внесли поправки в краевой закон об энергосбережении
Депутаты Заксобрания Краснодарского края внесли поправки в краевой закон об энергосбережении, решение направлено на, стало известно на прошедшем пленарном... РИА Новости, 02.10.2025
Депутаты Кубани внесли поправки в краевой закон об энергосбережении

Депутаты Заксобрания Кубани внесли поправки в краевой закон об энергосбережении

КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Краснодарского края внесли поправки в краевой закон об энергосбережении, решение направлено на, стало известно на прошедшем пленарном заседании кубанского парламента.
С докладом об инициативе губернатора Краснодарского края "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае" выступил и.о. министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. По его словам, внесение поправок обусловлено приведением краевого закона в соответствие с федеральным законодательством и направлено на расширение полномочий губернатора Краснодарского края в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части утверждения региональной программы в этой сфере. Отраслевым органам исполнительной власти решение облегчит процессы разработки и реализации таких программ.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя вопрос, отметил, что принятое решение направлено на систематизацию работы и комплексный подход к ней, в частности, в условиях роста цен на энергоносители.
"Рост цен на энергоносители стал неизбежным в современных реалиях. Ситуация особенно усугубляется внешним давлением на нашу страну. А внедрение энергоэффективных и сберегающих технологий позволят нивелировать эту тенденцию. Что мы можем сделать? Прежде всего, провести энергоаудит соцучреждений, административных зданий, внедрять современные системы освещения, автоматического регулирования тепла, утеплять фасады. Это даст ощутимый экономический эффект и создаст положительный пример. Эту работу необходимо систематизировать и проводить комплексно. На что в целом и направлено принятое решение", - сказал Бурлачко.
