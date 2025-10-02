Депутаты Кубани внесли поправки в краевой закон об энергосбережении

КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Краснодарского края внесли поправки в краевой закон об энергосбережении, решение направлено на, стало известно на прошедшем пленарном заседании кубанского парламента.

С докладом об инициативе губернатора Краснодарского края "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае" выступил и.о. министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. По его словам, внесение поправок обусловлено приведением краевого закона в соответствие с федеральным законодательством и направлено на расширение полномочий губернатора Краснодарского края в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части утверждения региональной программы в этой сфере. Отраслевым органам исполнительной власти решение облегчит процессы разработки и реализации таких программ.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя вопрос, отметил, что принятое решение направлено на систематизацию работы и комплексный подход к ней, в частности, в условиях роста цен на энергоносители.