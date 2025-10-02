Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Запада вышли за рамки холодной войны, заявила Захарова
14:30 02.10.2025
Отношения России и Запада вышли за рамки холодной войны, заявила Захарова
в мире
россия
мария захарова
евросоюз
россия
в мире, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия находится в состоянии "иной формы конфликта" со странами Запада, отношения уже вышли за рамки холодной войны, "здесь уже огонь", а ситуацию с якобы российскими дронами используют для оправдания подготовки войны с Российской Федерацией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Безусловно, западники реконструируют схемы того периода, который мы называем холодной войной… С сравнением с холодной войной не по временным рамкам, а по сути я бы не согласилась, так как мы уже находимся в состоянии иной формы конфликта: здесь уже холодом давно не несет - здесь уже огонь, о чем говорят и сами западники… Шумиха вокруг так называемых российских дронов служит исключительно для оправдания в глазах общественности стран ЕС их прямого столкновения с нашей страной", - сказала Захарова в ходе брифинга по вопросам внешней политики.
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Ставить условия будет Россия". В США рассказали, что надвигается на Запад
1 октября, 18:48
 
В миреРоссияМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
