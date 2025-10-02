Мирошник рассказал, зачем Киев наносит удары по Запорожской АЭС

МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Украина наносит удары по инфраструктуре Запорожской АЭС, чтобы транслировать на Запад, какие "русские ненормальные", заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Какая свобода слова? Ах, оставьте. Свобода слова будет работать на ту задачу, которую поставили перед ними западники. Когда совершаются преступления на территории Украины, вы и правда считаете, что они доходят до Запада? Да нет, конечно. До Запада доходят виртуальные события, которые они трактуют так, как захотят, и выдают ту информацию, которая им выгодна", - сказал Мирошник на круглом столе в рамках международного фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Он привел пример с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. "Вчера Зеленский делает заявление "Мы так обеспокоены… Запорожская атомная электростанция, которая контролируется Россией, и Россия сама отрезала ее от энергоснабжения". Любой нормальный человек прекрасно понимает, что сам себе стрелять в ногу или в голову точно никто не будет. Все прекрасно понимают, что Украина подорвала энергопотоки, которые были направлены на эту Запорожскую атомную электростанцию, и что Украина продолжает наносить удары для того, чтобы она не была восстановлена", - продолжил Мирошник. Между тем, по его словам, в западные страны идет" трансляция сигнала идет о том, что "посмотрите, это русские, они создают проблему, которая может развернуться в радиационную и ядерную опасность, и она будет угрожать всем остальным". Почему? "Потому что русские вот такие, они орки. Они ненормальные". И вот это все транслируется на международную повестку", - подчеркнул дипломат.
Он отметил, что, веря в свободу слова, в какой-то момент Россия оказалась в ситуации, "когда мейнстрим, когда трансляция международных сообщений монополизирована (Западом – ред.)". "И мы наивно полагали, что международные площадки, всевозможные интернет-площадки, спутниковые вещания… когда-то это было доступно всем. А нет", - сказала Мирошник. По его словам, на деле же оказалось, что у кого-то есть "краник", и он решает перекрывать информацию, которая не играет на его "поляну".
"Пока не будет восстановлен баланс (в мире между центрами силы – ред.), баланс противодействия одной и другой стороны, никак вы не заставите гегемона считаться с вашими интересами. Гегемон будет навязывать свои интересы, он будет формировать тот мир, который выгоден ему", - подчеркнул Мирошник.