Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал, зачем Киев наносит удары по Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/zaes-2045890445.html
Мирошник рассказал, зачем Киев наносит удары по Запорожской АЭС
Мирошник рассказал, зачем Киев наносит удары по Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.10.2025
Мирошник рассказал, зачем Киев наносит удары по Запорожской АЭС
Украина наносит удары по инфраструктуре Запорожской АЭС, чтобы транслировать на Запад, какие "русские ненормальные", заявил посол по особым поручениям МИД РФ по РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:35:00+03:00
2025-10-02T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
родион мирошник
запорожская аэс
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648393_0:44:3149:1815_1920x0_80_0_0_df381d80cd94c90ddd2cfd71e90af9c7.jpg
https://ria.ru/20251002/zaes--2045798971.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648393_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_5c3e9857569ca4c4215e43b0d19cf500.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, родион мирошник, запорожская аэс, снг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Родион Мирошник, Запорожская АЭС, СНГ
Мирошник рассказал, зачем Киев наносит удары по Запорожской АЭС

Мирошник: Киев бьет по ЗАЭС, чтобы транслировать, какие русские ненормальные

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Украина наносит удары по инфраструктуре Запорожской АЭС, чтобы транслировать на Запад, какие "русские ненормальные", заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Какая свобода слова? Ах, оставьте. Свобода слова будет работать на ту задачу, которую поставили перед ними западники. Когда совершаются преступления на территории Украины, вы и правда считаете, что они доходят до Запада? Да нет, конечно. До Запада доходят виртуальные события, которые они трактуют так, как захотят, и выдают ту информацию, которая им выгодна", - сказал Мирошник на круглом столе в рамках международного фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Появились подробности о повреждении ЛЭП, которые питали ЗАЭС
Вчера, 10:55
Он привел пример с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. "Вчера Зеленский делает заявление "Мы так обеспокоены… Запорожская атомная электростанция, которая контролируется Россией, и Россия сама отрезала ее от энергоснабжения". Любой нормальный человек прекрасно понимает, что сам себе стрелять в ногу или в голову точно никто не будет. Все прекрасно понимают, что Украина подорвала энергопотоки, которые были направлены на эту Запорожскую атомную электростанцию, и что Украина продолжает наносить удары для того, чтобы она не была восстановлена", - продолжил Мирошник. Между тем, по его словам, в западные страны идет" трансляция сигнала идет о том, что "посмотрите, это русские, они создают проблему, которая может развернуться в радиационную и ядерную опасность, и она будет угрожать всем остальным". Почему? "Потому что русские вот такие, они орки. Они ненормальные". И вот это все транслируется на международную повестку", - подчеркнул дипломат.
Он отметил, что, веря в свободу слова, в какой-то момент Россия оказалась в ситуации, "когда мейнстрим, когда трансляция международных сообщений монополизирована (Западом – ред.)". "И мы наивно полагали, что международные площадки, всевозможные интернет-площадки, спутниковые вещания… когда-то это было доступно всем. А нет", - сказала Мирошник. По его словам, на деле же оказалось, что у кого-то есть "краник", и он решает перекрывать информацию, которая не играет на его "поляну".
"Пока не будет восстановлен баланс (в мире между центрами силы – ред.), баланс противодействия одной и другой стороны, никак вы не заставите гегемона считаться с вашими интересами. Гегемон будет навязывать свои интересы, он будет формировать тот мир, который выгоден ему", - подчеркнул Мирошник.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРодион МирошникЗапорожская АЭССНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала