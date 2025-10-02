Появились подробности о повреждении ЛЭП, которые питали ЗАЭС

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Место повреждения ЛЭП, которые питали ЗАЭС, находится почти на линии боевого соприкосновения, поэтому обеспечить безопасную работу по ремонту ЛЭП пока нельзя, заявил директор станции Юрий Черничук.