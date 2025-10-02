Рейтинг@Mail.ru
10:55 02.10.2025 (обновлено: 11:07 02.10.2025)
Появились подробности о повреждении ЛЭП, которые питали ЗАЭС
Появились подробности о повреждении ЛЭП, которые питали ЗАЭС

Место повреждения ЛЭП, которые питали ЗАЭС, находится на линии соприкосновения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Место повреждения ЛЭП, которые питали ЗАЭС, находится почти на линии боевого соприкосновения, поэтому обеспечить безопасную работу по ремонту ЛЭП пока нельзя, заявил директор станции Юрий Черничук.
"Место повреждения (ЛЭП - ред.) находится практически на линии соприкосновения… поэтому эта локация, эта зона постоянно подвергается обстрелам со стороны противника. И для того, чтобы обеспечить возможность безопасного выполнения работ гражданским персоналом техническим, ну, нужны какие-то обеспечения режима тишины на то время, которое нам понадобится для выполнения этих работ", - сказал Черничук в эфире телеканала "Россия 24".
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В МАГАТЭ высказались о попытке атаки ВСУ на Курскую АЭС
26 сентября, 11:38
 
