Появились подробности о повреждении ЛЭП, которые питали ЗАЭС
Появились подробности о повреждении ЛЭП, которые питали ЗАЭС - РИА Новости, 02.10.2025
Появились подробности о повреждении ЛЭП, которые питали ЗАЭС
Место повреждения ЛЭП, которые питали ЗАЭС, находится почти на линии боевого соприкосновения, поэтому обеспечить безопасную работу по ремонту ЛЭП пока нельзя,... РИА Новости, 02.10.2025
россия
2025
Появились подробности о повреждении ЛЭП, которые питали ЗАЭС
Место повреждения ЛЭП, которые питали ЗАЭС, находится на линии соприкосновения