Жителей Пензенской области обвинили в работе на военную разведку Украины
Жителей Пензенской области обвинили в работе на военную разведку Украины - РИА Новости, 02.10.2025
Жителей Пензенской области обвинили в работе на военную разведку Украины
Задержаны два жителя Пензенской области, которые передавали военной разведке Украины сведения о промышленном и военных объектах, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.10.2025
Жителей Пензенской области обвинили в работе на военную разведку Украины
Задержаны жители Пензенской области, снабжавшие данными военную разведку Украины