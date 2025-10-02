Рейтинг@Mail.ru
Жителей Пензенской области обвинили в работе на военную разведку Украины
12:49 02.10.2025
Жителей Пензенской области обвинили в работе на военную разведку Украины
Жителей Пензенской области обвинили в работе на военную разведку Украины
Задержаны два жителя Пензенской области, которые передавали военной разведке Украины сведения о промышленном и военных объектах, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:49:00+03:00
2025-10-02T12:49:00+03:00
пензенская область
украина
россия
общество
пензенская область
украина
россия
пензенская область, украина, россия, общество
Пензенская область, Украина, Россия, Общество
САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Задержаны два жителя Пензенской области, которые передавали военной разведке Украины сведения о промышленном и военных объектах, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
"УФСБ России по Пензенской области выявлена и пресечена противоправная деятельность временно безработных граждан Российской Федерации, 1992 года рождения, 1995 года рождения, причастных к совершению преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", - говорится в сообщении.
Было установлено, что злоумышленники по Telegram инициативно установили контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины. Ему они передали сведения о промышленном предприятии и военных объектах, информация могла быть использована противником против ВС РФ.
Задержание жительницы Севастополя, передававшей военной разведке Украины фото мест дислокации кораблей Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
ФСБ рассказала, как жительница Севастополя собирала данные для Киева
29 сентября, 10:25
 
Пензенская областьУкраинаРоссияОбщество
 
 
