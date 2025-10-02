https://ria.ru/20251002/vzryvy-2045850157.html
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в четверг в Киевской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 02.10.2025
