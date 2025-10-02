Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Херсоне

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Взрывы прогремел в четверг вечером в Николаеве на юге Украины и подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
