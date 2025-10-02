Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Херсоне - РИА Новости, 02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 02.10.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Херсоне
Взрывы прогремел в четверг вечером в Николаеве на юге Украины и подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.10.2025
россия, херсон, николаев (украина), валерий герасимов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Николаев (Украина), Валерий Герасимов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Херсоне

В Николаеве и подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

Укрытие - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Укрытие. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Взрывы прогремел в четверг вечером в Николаеве на юге Украины и подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Николаеве был слышен звук взрыва... В Херсоне раздаются взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
