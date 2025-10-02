Рейтинг@Mail.ru
Мировые СМИ транслируют выступление Путина на "Валдае" - РИА Новости, 02.10.2025
18:28 02.10.2025 (обновлено: 18:55 02.10.2025)
Мировые СМИ транслируют выступление Путина на "Валдае"
Мировые СМИ транслируют выступление Путина на "Валдае" - РИА Новости, 02.10.2025
Мировые СМИ транслируют выступление Путина на "Валдае"
Мировые СМИ следят и транслируют выступление президента России Владимира Путина на международном дискуссионном клубе "Валдай". РИА Новости, 02.10.2025
выступление путина на "валдае" — 2025
владимир путин
россия
россия
в мире, выступление путина на "валдае" — 2025, владимир путин, россия
В мире, Выступление Путина на "Валдае" — 2025, Владимир Путин, Россия
Мировые СМИ транслируют выступление Путина на "Валдае"

СМИ по всему миру транслируют выступление Путина на "Валдае"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мировые СМИ следят и транслируют выступление президента России Владимира Путина на международном дискуссионном клубе "Валдай".
Владимир Путин в четверг принимает участие в пленарной сессии XXII Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
В прямом эфире в YouTube выступление транслируют такие телеканалы, как британский Sky News, издания Guardian и Sun, индийские ANI и Indian Express.
Текстовые трансляции речи ведет Sky News.
На своих страницах в соцсети X за "Валдаем" в четверг следит подразделение китайского CGTN.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
