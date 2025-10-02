Российские компании примут участие в выставке GITEX Africa Morocco в 2026 г

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Международная выставка информационных технологий и инноваций GITEX Africa Morocco пройдет в марокканском Марракеше с 7 по 9 апреля 2026 года, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) традиционно организует масштабную национальную экспозицию под брендом Made in Russia, сообщает центр.

"На выставке будут представлены инновации в быстрорастущих секторах, таких как финтех, электронная коммерция, облачные технологии, интернет вещей, искусственный интеллект, телекоммуникации и безопасности", - говорится в сообщении.

Российские компании могут подать заявку на участие в выставке при поддержке РЭЦ до 8 декабря через государственную цифровую платформу "Мой экспорт". Участвовать могут поставщики ПО, оборудования и программ для сетей, услуг связи и телекоммуникационного оборудования, потребительской электроники, технологий ИИ и робототехники, БПЛА, VR/AR/MR, облачных вычислений, технологий блокчейна и т.д.

РЭЦ отмечает, что участие в коллективных экспозициях "Сделано в России" на международных выставках — одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки экспортеров. РЭЦ софинансирует часть затрат компаний, организует коллективный стенд, подбирает потенциальных партнеров и обеспечивает сопровождение участников на площадке. Больше об участии в выставках с РЭЦ можно узнать на платформе "Мой экспорт".

Так, для участников национальной экспозиции "Сделано в России" на GITEX Africa в Марокко в 2025 году РЭЦ организовал целевые переговоры с 40 контрагентами, в том числе с представителями крупнейших отраслевых ассоциаций ADD, APEBI, AUSIM и т.д. Высокий интерес к российским разработкам проявили потенциальные партнеры из Марокко, Сенегала, Уганды, Египта, Саудовской Аравии и других стран.

Всего в 2025 году в выставке GITEX Africa Morocco приняли участие более 1,5 тысячи экспонентов из 138 стран, представлено более 750 стартапов, выступило более 700 докладчиков, выставку посетили 52 тысячи гостей.

Выставка GITEX Africa проводится при партнерстве Агентства цифрового развития (DDA), стратегической государственной организации, возглавляющей программу цифровой трансформации правительства Марокко под руководством министерства цифрового перехода и административной реформы Марокко, при патронаже короля Марокко Мухаммеда VI.