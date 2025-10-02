https://ria.ru/20251002/vygoda-2046005956.html

Выгода США от введения тарифов не совсем очевидна, заявил Путин

Выгода США от введения тарифов не совсем очевидна, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Выгода США от введения тарифов в отношение партнеров России не совсем очевидна, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Для самих США выигрыш не очень очевидным является", - сказал Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>

