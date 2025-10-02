https://ria.ru/20251002/vygoda-2046005956.html
Выгода США от введения тарифов не совсем очевидна, заявил Путин
Выгода США от введения тарифов не совсем очевидна, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Выгода США от введения тарифов не совсем очевидна, заявил Путин
Выгода США от введения тарифов в отношение партнеров России не совсем очевидна, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:28:00+03:00
2025-10-02T20:28:00+03:00
2025-10-02T20:28:00+03:00
сша
россия
великий новгород
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045978430_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_4125a1885f7eb0619b70830525b673a3.jpg
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Выгода США от введения тарифов в отношение партнеров России не совсем очевидна, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Для самих США выигрыш не очень очевидным является", - сказал Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250903/putin-2039451857.html
сша
россия
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045978430_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_3b2e9c60a98170214e2a17e77c801d14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, великий новгород, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
США, Россия, Великий Новгород, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Выгода США от введения тарифов не совсем очевидна, заявил Путин
Путин: выгода США от тарифов в отношении России не совсем очевидна