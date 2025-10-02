В Кремле отметили странности и нарушения на выборах в Молдавии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Выборы в Молдавии были полны нарушений и странностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Как показали выборы, которые, конечно же, изобиловали разными нарушениями и странностями, добрая половина, если не больше, молдован, именно является сторонниками налаживания добрых отношений с Россией", — сказал он.

По его словам, Москва хотела бы, чтобы в Кишиневе придерживались курса на налаживание отношений. Россия ожидает, что антирусскость в Молдавии уступит место более прагматичному подходу, пока этого нет.

Москва может только сожалеть из-за позиции президента Майи Санду по поводу присутствия российских военных в Приднестровье, добавил представитель Кремля.

Выборы в Молдавии

Парламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.

Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (до 301 участка) с расчетом на получение голосов европейской диаспоры.

ЦИК Молдавии заявил о 236 нарушениях во время выборов, тогда как наблюдатели зафиксировали более 600. Различные СМИ также писали о многочисленных нарушениях на пунктах голосования за рубежом.

За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Согласно результатам по итогам подсчета ста процентов бюллетеней, правящая партия набрала 50,2 процента голосов, а оппозиционные политсилы — 49,8.

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС), ассоциируемой с президентом Майей Санду , и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:

"Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;

"Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева; Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;

Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона; Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;

Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина; "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.

Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне дня тишины: ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" бывшего антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.

ПДС удалось одержать победу за счет 78,61 процента голосов с избирательных участков за рубежом, где оппозиция в сумме набрала 17,73 процента. Внутри страны сложилась обратная ситуация — 44,13 и 49,54 процента голосов соответственно.