Около 670 дел о терроризме завели после вторжения ВСУ в Курскую область

МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Порядка 650-670 дел о терроризме возбуждено в России против украинских военных, вторгнувшихся в Курскую область, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Все военные, военные формирования Украины, которые туда вторглись, это террористы. И по каждому из них, кто попал на скамью подсудимых, идет разбирательство, следствие. По нему данные фиксируются, протоколируются. Боюсь ошибиться, у меня данные двух-трехнедельной давности, порядка 650-670 уголовных дел только по Курской области было возбуждено", - сказал Мирошник в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Он пояснил, что речь идет об уголовных делах, возбужденных именно по статье 205 уголовного кодекса России "Террористический акт", но по каждому человеку в зависимости от совершенного преступления добавляются другие статьи, например убийство, мародерство, пытки и так далее.
Он отметил, что преступления киевского режима в Курской области фиксирует Главное военное следственное управление СК России. "Они фиксируют террористов. На этой территории объявлена контртеррористическая операция, это 205-я статья УК", - сказал он.
Мирошник также рассказал о поведении украинских военных по отношению к гражданскому населению, в том числе тем, у кого есть украинские паспорта. "Я регулярно встречаюсь с теми военнослужащими Украины, которые находятся в плену. Я разговариваю с ними, пытаюсь понять, что ими двигало, какие поручения они получали, кто давал команды, какая атмосфера, из чего исходят командиры, когда дают данные", - рассказал Мирошник.
По его словам, один из украинских военных рассказал о полученном приказе при заходе в поселок "обнулять всех".
"Они считают, что даже те, у кого паспорта Украины, но кто не убежал, не уехал, а хотят жить на своей земле, - это "ждуны", поэтому их надо ликвидировать. То же самое произошло в Часовом Яре. Там даже были такие "карательные команды", которые проходили потом по улицам и через тепловизор смотрели на подвалы, откуда исходило тепло. Если исходило тепло - просто забрасывали гранатами, на разбираясь. Они определили: "наших" здесь нет, все, кто остается, должны быть наказаны", - рассказал Мирошник.
