Около 670 дел о терроризме завели после вторжения ВСУ в Курскую область

МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Порядка 650-670 дел о терроризме возбуждено в России против украинских военных, вторгнувшихся в Курскую область, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Все военные, военные формирования Украины , которые туда вторглись, это террористы. И по каждому из них, кто попал на скамью подсудимых, идет разбирательство, следствие. По нему данные фиксируются, протоколируются. Боюсь ошибиться, у меня данные двух-трехнедельной давности, порядка 650-670 уголовных дел только по Курской области было возбуждено", - сказал Мирошник в интервью белорусскому телеканалу ОНТ

Он пояснил, что речь идет об уголовных делах, возбужденных именно по статье 205 уголовного кодекса России "Террористический акт", но по каждому человеку в зависимости от совершенного преступления добавляются другие статьи, например убийство, мародерство, пытки и так далее.

Мирошник также рассказал о поведении украинских военных по отношению к гражданскому населению, в том числе тем, у кого есть украинские паспорта. "Я регулярно встречаюсь с теми военнослужащими Украины, которые находятся в плену. Я разговариваю с ними, пытаюсь понять, что ими двигало, какие поручения они получали, кто давал команды, какая атмосфера, из чего исходят командиры, когда дают данные", - рассказал Мирошник.

По его словам, один из украинских военных рассказал о полученном приказе при заходе в поселок "обнулять всех".