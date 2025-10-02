https://ria.ru/20251002/vsu-2046035893.html
Сколько бы ни насыщали ВСУ, воевать там некому, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что сколько бы ни насыщали ВСУ дронами, если личного состава нет, то воевать там некому. РИА Новости, 02.10.2025
в мире
россия
великий новгород
валдай
владимир путин
вооруженные силы украины
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
в мире, россия, великий новгород, валдай, владимир путин, вооруженные силы украины, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Сколько бы ни насыщали ВСУ, воевать там некому, заявил Путин
Путин: сколько бы ни насыщали ВСУ дронами, воевать там некому