Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не раз подрывали линии электропередачи, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/vsu-2046015610.html
ВСУ не раз подрывали линии электропередачи, заявил Путин
ВСУ не раз подрывали линии электропередачи, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
ВСУ не раз подрывали линии электропередачи, заявил Путин
ДРГ Украины не раз подрывали линии электропередачи, которые ведут к Курской и Смоленской АЭС, совершая по сути террористические действия, заявил президент... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:53:00+03:00
2025-10-02T20:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
великий новгород
владимир путин
смоленская аэс
вооруженные силы украины
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045956187_0:268:3120:2023_1920x0_80_0_0_e3e514949712e727f2c089b1b52e2032.jpg
https://ria.ru/20251002/zaes--2045798971.html
украина
россия
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045956187_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_287157562cac79af74f161cd1fa9e0bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, великий новгород, владимир путин, смоленская аэс, вооруженные силы украины, международный дискуссионный клуб "валдай"
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Великий Новгород, Владимир Путин, Смоленская АЭС, Вооруженные силы Украины, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ВСУ не раз подрывали линии электропередачи, заявил Путин

Путин: ВСУ не раз подрывали ЛЭП, совершая по сути террористические действия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. ДРГ Украины не раз подрывали линии электропередачи, которые ведут к Курской и Смоленской АЭС, совершая по сути террористические действия, заявил президент России Владимир Путин.
"Диверсионно-разведывательные группы ВСУ и в прежние месяцы, даже в прошлом году, предпринимали неоднократные попытки и делали это, подрывая линии высоковольтные электропередачи на Курской атомной электростанции, Смоленской атомной электростанции. Пробирались туда лесами и подрывали. Наши специалисты быстро это все очень восстанавливали, но это то, что сейчас происходит на Запорожской атомной электростанции ничем не отличается от действий вот этих диверсионных, а по сути террористических, групп. Это очень опасная практика и лучше ее прекратить", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Появились подробности о повреждении ЛЭП, которые питали ЗАЭС
Вчера, 10:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВеликий НовгородВладимир ПутинСмоленская АЭСВооруженные силы УкраиныМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала