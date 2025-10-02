ВСУ не раз подрывали линии электропередачи, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. ДРГ Украины не раз подрывали линии электропередачи, которые ведут к Курской и Смоленской АЭС, совершая по сути террористические действия, заявил президент России Владимир Путин.
"Диверсионно-разведывательные группы ВСУ и в прежние месяцы, даже в прошлом году, предпринимали неоднократные попытки и делали это, подрывая линии высоковольтные электропередачи на Курской атомной электростанции, Смоленской атомной электростанции. Пробирались туда лесами и подрывали. Наши специалисты быстро это все очень восстанавливали, но это то, что сейчас происходит на Запорожской атомной электростанции ничем не отличается от действий вот этих диверсионных, а по сути террористических, групп. Это очень опасная практика и лучше ее прекратить", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.