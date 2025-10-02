При атаке ВСУ в Харцызске пострадали две женщины

ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Две женщины получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в городе Харцызск в ночь на четверг, повреждены три частных дома, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Атака, по данным управления, была совершена в среду в 23.10 мск.

"Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки ударным БПЛА самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания по населенному пункту Харцызск . По состоянию на 13.00 поступили сведения о двух пострадавших женщинах 1978 и 1995 годов рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.