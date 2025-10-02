Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выводят командные пункты из Константиновки - РИА Новости, 02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 02.10.2025
ВСУ выводят командные пункты из Константиновки
ВСУ выводят командные пункты из Константиновки - РИА Новости, 02.10.2025
ВСУ выводят командные пункты из Константиновки
ВСУ начали вывод командно-наблюдательных пунктов батальонов из Константиновки, за которую идут бои в Донбассе, в Дружковку, сообщил РИА Новости разведчик 77-го... РИА Новости, 02.10.2025
ВСУ выводят командные пункты из Константиновки

ВСУ выводят командные пункты из Константиновки в Донбассе

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. ВСУ начали вывод командно-наблюдательных пунктов батальонов из Константиновки, за которую идут бои в Донбассе, в Дружковку, сообщил РИА Новости разведчик 77-го отдельного мотострелкового полка группировки войск "Южная".
Ранее оператор БПЛА 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Косарь" сообщал РИА Новости, что российские дроны и БПЛА практически перекрыли движение ВСУ по Константиновке.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
"Разведкой 77-го отдельного мотострелкового полка были вскрыты планы противника по перемещению командно-наблюдательного пункта (КНП) одного из батальонов бригады ВСУ из Константиновки в более безопасный район Дружковки", - сообщил собеседник агентства.
Он пояснил, что такие действия ВСУ не единичны и связаны с продвижением российских сил и активностью дронов ВС РФ на данном участке.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКонстантиновкаДонбассДружковкаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
