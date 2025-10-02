ВСУ выводят командные пункты из Константиновки

ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. ВСУ начали вывод командно-наблюдательных пунктов батальонов из Константиновки, за которую идут бои в Донбассе, в Дружковку, сообщил РИА Новости разведчик 77-го отдельного мотострелкового полка группировки войск "Южная".

"Разведкой 77-го отдельного мотострелкового полка были вскрыты планы противника по перемещению командно-наблюдательного пункта (КНП) одного из батальонов бригады ВСУ из Константиновки в более безопасный район Дружковки", - сообщил собеседник агентства.