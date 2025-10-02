ВСУ выводят командные пункты из Константиновки

ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. ВСУ начали вывод командно-наблюдательных пунктов батальонов из Константиновки, за которую идут бои в Донбассе, в Дружковку, сообщил РИА Новости разведчик 77-го отдельного мотострелкового полка группировки войск "Южная".
Ранее оператор БПЛА 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Косарь" сообщал РИА Новости, что российские дроны и БПЛА практически перекрыли движение ВСУ по Константиновке.
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
"Разведкой 77-го отдельного мотострелкового полка были вскрыты планы противника по перемещению командно-наблюдательного пункта (КНП) одного из батальонов бригады ВСУ из Константиновки в более безопасный район Дружковки", - сообщил собеседник агентства.
Он пояснил, что такие действия ВСУ не единичны и связаны с продвижением российских сил и активностью дронов ВС РФ на данном участке.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18