ВС России нанесли удары по боевикам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 02.10.2025 (обновлено: 09:04 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/vsu-2045773194.html
ВС России нанесли удары по боевикам ВСУ в Сумской области
Российская армия нанесла удары по району скапливания украинских войск в Сумской области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.10.2025
сергей лебедев, сумская область, украина, конотоп, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Сумская область, Украина, Конотоп, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Российская армия нанесла удары по району скапливания украинских войск в Сумской области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сумская область и Конотоп <...>. ВСУ в том районе накапливали силы, включая артиллерию и ПВО", — сказал он.
Со своей стороны, Минобороны сообщило, что бойцы Южной группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА на Константиновском направлении в ДНР. Артиллеристы 44-го армейского корпуса группировки "Север" атаковали технику и живую силу противника в Харьковской области.
Также российская армия улучшает положение в районе Часова Яра, отодвигая противника все дальше к Константиновке.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевСумская областьУкраинаКонотопВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
