ВС России нанесли удары по боевикам ВСУ в Сумской области

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Российская армия нанесла удары по району скапливания украинских войск в Сумской области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сумская область и Конотоп <...>. ВСУ в том районе накапливали силы, включая артиллерию и ПВО", — сказал он.
Со своей стороны, Минобороны сообщило, что бойцы Южной группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА на Константиновском направлении в ДНР. Артиллеристы 44-го армейского корпуса группировки "Север" атаковали технику и живую силу противника в Харьковской области.
Также российская армия улучшает положение в районе Часова Яра, отодвигая противника все дальше к Константиновке.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18