ВСУ грозят журналистам преследованием за несанкционированные публикации

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. ВСУ грозят украинским журналистам уголовным преследованием за несанкционированное распространение информации, выяснило РИА Новости.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось руководство ВСУ для украинских журналистов, работающих в зоне конфликта. В документе из 22 страниц подробно излагается, что представителям украинской прессы публиковать можно, а чего нельзя.
"За совершение в условиях военного положения несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 114-2 УК", — говорится в документе.
В 2024 году международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) выразила обеспокоенность ростом давления на СМИ на Украине и призвала тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели представителей прессы на Украине, в том числе иностранной. В частности, Госдепартамент США подтверждал достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Украинские власти преследовали неугодных им оппозиционных политиков и журналистов и задолго до начала российской спецоперации. Были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет.
22 июня 2022, 17:18