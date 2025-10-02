https://ria.ru/20251002/vsu--2045830545.html
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Северском направлении
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Северском направлении
Артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск поразили долговременную огневую точку и пункт управления беспилотниками ВСУ на северском направлении
2025-10-02T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
россия
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Северском направлении
