ВС России уничтожили пункты ВСУ на Константиновском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 02.10.2025
ВС России уничтожили пункты ВСУ на Константиновском направлении
Артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками и миномет противника на константиновском направлении в...
2025-10-02T09:05:00+03:00
2025-10-02T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
безопасность
РИА Новости
2025
Новости
РИА Новости
ВС России уничтожили пункты ВСУ на Константиновском направлении

Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками и миномет противника на константиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки операторы БПЛА гвардейского танкового полка "Южной" группировки обнаружили три пункта управления БПЛА ВСУ и минометную позицию. Один пункт управления располагался в жилой застройке населенного пункта Ильиновка, второй - в районе населенного пункта Бересток, третий находился севернее населенного пункта Яблоновка. Там же была выявлена минометная позиция, с которой подразделения ВСУ вели огонь по российским войскам", - говорится в сообщении министерства.
Для поражения целей были задействованы расчеты ствольной артиллерии гвардейского соединения, которые нанесли удары и уничтожили объекты противника, заключило МО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
