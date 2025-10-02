https://ria.ru/20251002/vsu--2045774344.html

ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 02.10.2025

ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Расчёты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пикап и боевую бронированную машину ВСУ на краматорско-дружковском... РИА Новости, 02.10.2025

2025-10-02T08:25:00+03:00

2025-10-02T08:25:00+03:00

2025-10-02T08:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Расчёты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пикап и боевую бронированную машину ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач был обнаружен автотранспорт ВСУ — пикап, с помощью которого украинские военнослужащие пытались приблизиться к передовой. После обнаружения цели операторы FPV-дронов нанесли удар по автомобилю, в результате чего машина была уничтожена, так и не достигнув места назначения", — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе дальнейшей работы расчёты FPV-дронов поразили ударным беспилотником боевую бронированную машину противника, перевозившую личный состав для атаки на позиции российских подразделений. "ББМ была уничтожена вместе с находившимися в ней военнослужащими, что сорвало попытку атаки на позиции мотострелковых подразделений дивизии", — добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, безопасность