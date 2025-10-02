https://ria.ru/20251002/vsu--2045774344.html
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Расчёты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пикап и боевую бронированную машину ВСУ на краматорско-дружковском...
ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Расчёты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пикап и боевую бронированную машину ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач был обнаружен автотранспорт ВСУ — пикап, с помощью которого украинские военнослужащие пытались приблизиться к передовой. После обнаружения цели операторы FPV-дронов нанесли удар по автомобилю, в результате чего машина была уничтожена, так и не достигнув места назначения", — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе дальнейшей работы расчёты FPV-дронов поразили ударным беспилотником боевую бронированную машину противника, перевозившую личный состав для атаки на позиции российских подразделений. "ББМ была уничтожена вместе с находившимися в ней военнослужащими, что сорвало попытку атаки на позиции мотострелковых подразделений дивизии", — добавили в ведомстве.
