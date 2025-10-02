Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 02.10.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Расчёты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пикап и боевую бронированную машину ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач был обнаружен автотранспорт ВСУ — пикап, с помощью которого украинские военнослужащие пытались приблизиться к передовой. После обнаружения цели операторы FPV-дронов нанесли удар по автомобилю, в результате чего машина была уничтожена, так и не достигнув места назначения", — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе дальнейшей работы расчёты FPV-дронов поразили ударным беспилотником боевую бронированную машину противника, перевозившую личный состав для атаки на позиции российских подразделений. "ББМ была уничтожена вместе с находившимися в ней военнослужащими, что сорвало попытку атаки на позиции мотострелковых подразделений дивизии", — добавили в ведомстве.
россия
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Расчёты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пикап и боевую бронированную машину ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач был обнаружен автотранспорт ВСУ — пикап, с помощью которого украинские военнослужащие пытались приблизиться к передовой. После обнаружения цели операторы FPV-дронов нанесли удар по автомобилю, в результате чего машина была уничтожена, так и не достигнув места назначения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе дальнейшей работы расчёты FPV-дронов поразили ударным беспилотником боевую бронированную машину противника, перевозившую личный состав для атаки на позиции российских подразделений.
"ББМ была уничтожена вместе с находившимися в ней военнослужащими, что сорвало попытку атаки на позиции мотострелковых подразделений дивизии", — добавили в ведомстве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
 
