ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине - РИА Новости, 02.10.2025
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Российская армия нанесла массированный удар по объектам ВСУ на Украине, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:05:00+03:00
2025-10-02T12:05:00+03:00
2025-10-02T13:36:00+03:00
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
ВС РФ атаковали объекты ВСУ, включая транспортную инфраструктуру