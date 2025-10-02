Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 02.10.2025 (обновлено: 13:36 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/vpk--2045816214.html
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине - РИА Новости, 02.10.2025
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Российская армия нанесла массированный удар по объектам ВСУ на Украине, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:05:00+03:00
2025-10-02T13:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942425453_219:386:1453:1080_1920x0_80_0_0_562d5272b877190904505684eb816df9.jpg
https://ria.ru/20251002/ft-2045776568.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942425453_81:0:1521:1080_1920x0_80_0_0_19d3d25eca51b15ceb3e76f665a5b85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

ВС РФ атаковали объекты ВСУ, включая транспортную инфраструктуру

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФОперативно-тактический комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Оперативно-тактический комплекс "Искандер". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российская армия нанесла массированный удар по объектам ВСУ на Украине, сообщило Минобороны.
Военные поразили:
  • транспортную инфраструктуру, обеспечивавшую работу предприятий ВПК;
  • места сборки и хранения беспилотников большой дальности;
  • пункты временной дислокации войск и иностранных наемников в 138 районах;
  • склады боеприпасов.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
FT: Украина перехватывает все меньше ракет из России
Вчера, 09:03
Вооруженные силы использовали для атаки авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.
Утром ведомство заявило, что бойцы Южной группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА под Константиновкой в ДНР, а подразделения группировки "Север" атаковали технику и живую силу противника в Харьковской области.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала