Вернувшийся из плена российский военный сочинил стихотворение для мамы
Вернувшийся из плена российский военный сочинил стихотворение для мамы
Российский военнослужащий, вернувшийся с подконтрольной Киеву территории, написал стихотворение своей матери и прочитал его в автобусе
общество
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Российский военнослужащий, вернувшийся с подконтрольной Киеву территории, написал стихотворение своей матери и прочитал его в автобусе, видеоролик опубликовал RT
.
"Настроение отличное, добраться бы до России
, маме позвонить, это самое главное, сказать, как сильно я её люблю. А так всё хорошо. Врачебную комиссию надо, получил ранение. А так всё отлично. Слава России", - сказал военнослужащий.
Он рассказал, что первым делом подарит матери цветы и прочитает ей стихотворение собственного сочинения, а затем поделился им.
"Этот стих любимой маме. Прости, что оставляю в сердце шрамы. Твоей любовью частенько я пренебрегал. Твою заботу временами отвергал. Любил по-своему, всё в жизни не как у людей. И ко всему стремился сам - мне помогать не смей. Время прошло, корю себя за глупость. Дурак, что позволял в твой адрес брань и ругань. Причинил так много боли, мам, как лезвием, режу себя по частям. Лишь через года учтены многие ошибки. Нет ничего прекраснее твоей улыбки. Увы, нам в прошлое вернуться не дано. Но как дома окажусь, поставлю на окно большой букет из белых роз. Как много пролила ты слёз", - произнёс военнослужащий.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в соответствии с достигнутыми в Стамбуле
российско-украинскими договоренностями, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ
. Кроме того, РФ вернула 20 гражданских лиц.
Сначала российских военнослужащих и гражданских доставили на территорию Белоруссии
и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. По возвращении в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.