Вернувшийся из плена российский военный сочинил стихотворение для мамы

"Этот стих любимой маме. Прости, что оставляю в сердце шрамы. Твоей любовью частенько я пренебрегал. Твою заботу временами отвергал. Любил по-своему, всё в жизни не как у людей. И ко всему стремился сам - мне помогать не смей. Время прошло, корю себя за глупость. Дурак, что позволял в твой адрес брань и ругань. Причинил так много боли, мам, как лезвием, режу себя по частям. Лишь через года учтены многие ошибки. Нет ничего прекраснее твоей улыбки. Увы, нам в прошлое вернуться не дано. Но как дома окажусь, поставлю на окно большой букет из белых роз. Как много пролила ты слёз", - произнёс военнослужащий.