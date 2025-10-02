https://ria.ru/20251002/vorobev-2045868145.html
Воробьев: свыше 70 тыс детей рождаются в Подмосковье ежегодно
Воробьев: свыше 70 тыс детей рождаются в Подмосковье ежегодно
Каждый год в Подмосковье рождается более 70 тысяч малышей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 02.10.2025
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Каждый год в Подмосковье рождается более 70 тысяч малышей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Каждый год в Подмосковье рождается более 70 тысяч малышей. Наша задача - продолжать развивать систему родовспоможения, создавать максимально комфортные условия для будущих мам", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в планах открыть новый корпус Видновского перинатального центра в 2027 году. В 2028 году планируется запустить Многопрофильный медцентр в Балашихе, в 2030-м - Многопрофильный медцентр в Мытищах. Также до 2030 года планируется отремонтировать роддома в Дмитрове, Королеве, Серпухове.
В четверг Воробьев посетил роддом в Химках, который открылся в конце сентября после капитального ремонта.
"Сегодня мы в Химках, где после капитального ремонта открылся роддом. Теперь это современный акушерский стационар на 102 койки, с передовым оборудованием и командой квалифицированных медиков. Сюда смогут обращаться не только жительницы Химок, но и мамы из Лобни, Долгопрудного, Мытищ, а также соседних районов Москвы. Новый роддом рассчитан на 2 тысячи родов в год", - отметил Воробьев.