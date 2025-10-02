Воробьев: свыше 70 тыс детей рождаются в Подмосковье ежегодно

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Каждый год в Подмосковье рождается более 70 тысяч малышей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Каждый год в Подмосковье рождается более 70 тысяч малышей. Наша задача - продолжать развивать систему родовспоможения, создавать максимально комфортные условия для будущих мам", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в планах открыть новый корпус Видновского перинатального центра в 2027 году. В 2028 году планируется запустить Многопрофильный медцентр в Балашихе, в 2030-м - Многопрофильный медцентр в Мытищах. Также до 2030 года планируется отремонтировать роддома в Дмитрове, Королеве, Серпухове.

В четверг Воробьев посетил роддом в Химках, который открылся в конце сентября после капитального ремонта.