Захарова обратилась к Зеленскому с вопросом о средствах на оружие США
Захарова обратилась к Зеленскому с вопросом о средствах на оружие США - РИА Новости, 02.10.2025
Захарова обратилась к Зеленскому с вопросом о средствах на оружие США
02.10.2025
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поставила перед Владимиром Зеленским и его западными партнерами вопрос о происхождении средств на сделку с США по приобретению оружия.Во время общения с прессой она обратила внимание на заявление главы киевского режима о переговорах с Вашингтоном по поводу закупки вооружений на сумму 90 миллиардов долларов для нужд ВСУ."Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денюжки? Вы их зарабатываете? А как? Убийством?" — спросила Захарова.Она также охарактеризовала киевский режим и его западных союзников как "наемных киллеров".
