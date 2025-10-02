Рейтинг@Mail.ru
Захарова обратилась к Зеленскому с вопросом о средствах на оружие США - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/vopros-2045880959.html
Захарова обратилась к Зеленскому с вопросом о средствах на оружие США
Захарова обратилась к Зеленскому с вопросом о средствах на оружие США - РИА Новости, 02.10.2025
Захарова обратилась к Зеленскому с вопросом о средствах на оружие США
фициальный представитель российского МИД Мария Захарова поставила перед Владимиром Зеленским и его западными партнерами вопрос о происхождении средств на сделку РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:19:00+03:00
2025-10-02T15:19:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поставила перед Владимиром Зеленским и его западными партнерами вопрос о происхождении средств на сделку с США по приобретению оружия.Во время общения с прессой она обратила внимание на заявление главы киевского режима о переговорах с Вашингтоном по поводу закупки вооружений на сумму 90 миллиардов долларов для нужд ВСУ."Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денюжки? Вы их зарабатываете? А как? Убийством?" — спросила Захарова.Она также охарактеризовала киевский режим и его западных союзников как "наемных киллеров".
https://ria.ru/20251002/deti-2045827143.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир зеленский, мария захарова
В мире, США, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Захарова обратилась к Зеленскому с вопросом о средствах на оружие США

Захарова поинтересовалась у Зеленского происхождением средств на оружие из США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поставила перед Владимиром Зеленским и его западными партнерами вопрос о происхождении средств на сделку с США по приобретению оружия.
Во время общения с прессой она обратила внимание на заявление главы киевского режима о переговорах с Вашингтоном по поводу закупки вооружений на сумму 90 миллиардов долларов для нужд ВСУ.
"Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денюжки? Вы их зарабатываете? А как? Убийством?" — спросила Захарова.
Она также охарактеризовала киевский режим и его западных союзников как "наемных киллеров".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Зеленский разыгрывает "детскую карту", заявила Захарова
Вчера, 12:48
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала