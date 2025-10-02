В Волгоградской области задержали троих участников массовой драки

ВОЛГОГРАД, 2 окт – РИА Новости. Полиция задержала троих человек после массовой драки в Волжском из-за дорожного конфликта, сообщает пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.

Ранее местные СМИ сообщали, что в городе Волжский произошла массовая драка.

По данным полиции, драка случилась 27 сентября на парковке возле кафе из-за того, что один водитель не уступил дорогу другому.