В Волгоградской области задержали троих участников массовой драки - РИА Новости, 02.10.2025
В Волгоградской области задержали троих участников массовой драки
Полиция задержала троих человек после массовой драки в Волжском из-за дорожного конфликта, сообщает пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
происшествия, волжский, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Волгоградская область
В Волгоградской области задержали троих участников массовой драки

В Волжском задержали троих участников драки из-за дорожного конфликта

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 2 окт – РИА Новости. Полиция задержала троих человек после массовой драки в Волжском из-за дорожного конфликта, сообщает пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
Ранее местные СМИ сообщали, что в городе Волжский произошла массовая драка.
По данным полиции, драка случилась 27 сентября на парковке возле кафе из-за того, что один водитель не уступил дорогу другому.
"Участники конфликта установлены, трое из них доставлены в подразделение полиции", - говорится в сообщении регионального главка ГУВД.
В Дагестане шесть подростков доставили в отдел полиции после драки
