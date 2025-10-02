https://ria.ru/20251002/volzhskiy-2045792296.html
В Волгоградской области задержали троих участников массовой драки
Полиция задержала троих человек после массовой драки в Волжском из-за дорожного конфликта, сообщает пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
происшествия
волжский
волгоградская область
волжский
волгоградская область
ВОЛГОГРАД, 2 окт – РИА Новости. Полиция задержала троих человек после массовой драки в Волжском из-за дорожного конфликта, сообщает пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
Ранее местные СМИ сообщали, что в городе Волжский
произошла массовая драка.
По данным полиции, драка случилась 27 сентября на парковке возле кафе из-за того, что один водитель не уступил дорогу другому.
"Участники конфликта установлены, трое из них доставлены в подразделение полиции", - говорится в сообщении регионального главка ГУВД.