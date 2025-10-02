Рейтинг@Mail.ru
ВС России с неба контролируют мосты и переправы у Купянскя - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/voennye-2045885768.html
ВС России с неба контролируют мосты и переправы у Купянскя
ВС России с неба контролируют мосты и переправы у Купянскя - РИА Новости, 02.10.2025
ВС России с неба контролируют мосты и переправы у Купянскя
Российские военные группировки войск "Запад" с неба контролируют все близлежащие к Купянску мосты и переправы, рассказал РИА Новости боец группы командира с... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:26:00+03:00
2025-10-02T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
изюм (город)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042657617_0:201:2780:1765_1920x0_80_0_0_4e9653436f0bdb4699028fc9d391e61d.jpg
https://ria.ru/20250924/voennye-2043966005.html
россия
харьковская область
изюм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042657617_0:0:2512:1884_1920x0_80_0_0_567f133bc5d20353d2d4a2d343084773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, изюм (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Изюм (город), Вооруженные силы Украины
ВС России с неба контролируют мосты и переправы у Купянскя

Группировка войск "Запада" дронами контролирует мосты и переправы у Купянска

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета FPV-дронов
Боевая работа расчета FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета FPV-дронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 окт - РИА Новости. Российские военные группировки войск "Запад" с неба контролируют все близлежащие к Купянску мосты и переправы, рассказал РИА Новости боец группы командира с позывным "Контора" 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Кап".
"Мы стараемся контролировать (с воздуха – ред.) дороги и подъезды, с неба контролируем мосты и переправы. В режиме свободной охоты идем вдоль путей снабжения и стараемся выявить какое-либо движение техники, может малогабаритного транспорта", - рассказал боец о работе БПЛА на данном участке.
Он добавил, что при помощи различных беспилотников бойцы группы лишают ВСУ связи на данном участке фронта.
Минобороны РФ 23 сентября сообщило, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
ВС России взяли под огневой контроль федеральную трассу до Купянска
24 сентября, 12:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьИзюм (город)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала