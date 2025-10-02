ВС России с неба контролируют мосты и переправы у Купянскя

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 окт - РИА Новости. Российские военные группировки войск "Запад" с неба контролируют все близлежащие к Купянску мосты и переправы, рассказал РИА Новости боец группы командира с позывным "Контора" 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Кап".
"Мы стараемся контролировать (с воздуха – ред.) дороги и подъезды, с неба контролируем мосты и переправы. В режиме свободной охоты идем вдоль путей снабжения и стараемся выявить какое-либо движение техники, может малогабаритного транспорта", - рассказал боец о работе БПЛА на данном участке.
Он добавил, что при помощи различных беспилотников бойцы группы лишают ВСУ связи на данном участке фронта.
Минобороны РФ 23 сентября сообщило, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".
