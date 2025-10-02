ВС России с неба контролируют мосты и переправы у Купянскя

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 окт - РИА Новости. Российские военные группировки войск "Запад" с неба контролируют все близлежащие к Купянску мосты и переправы, рассказал РИА Новости боец группы командира с позывным "Контора" 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Кап".

"Мы стараемся контролировать (с воздуха – ред.) дороги и подъезды, с неба контролируем мосты и переправы. В режиме свободной охоты идем вдоль путей снабжения и стараемся выявить какое-либо движение техники, может малогабаритного транспорта", - рассказал боец о работе БПЛА на данном участке.