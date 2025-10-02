Рогов рассказал об успехах российских военных в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из восточной части села Полтавка на гуляйпольском направлении в Запорожской области, противник отошел за реку Янчур, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.