Рогов рассказал об успехах российских военных в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:15 02.10.2025
Рогов рассказал об успехах российских военных в Запорожской области
Рогов рассказал об успехах российских военных в Запорожской области - РИА Новости, 02.10.2025
Рогов рассказал об успехах российских военных в Запорожской области
Российские войска выбили ВСУ из восточной части села Полтавка на гуляйпольском направлении в Запорожской области, противник отошел за реку Янчур, сообщил РИА... РИА Новости, 02.10.2025
Рогов рассказал об успехах российских военных в Запорожской области

Рогов: ВС России выбили ВСУ из восточной части Полтавки в Запорожской области

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из восточной части села Полтавка на гуляйпольском направлении в Запорожской области, противник отошел за реку Янчур, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Российские войска выбили противника из восточной части Полтавки. Боевики оттянулись за реку Янчур, разделяющую село, и пытаются использовать реку как естественную линию обороны", - сказал агентству Рогов.
По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, Полтавка находится западнее сел Ольговское и Новоивановка.
"С взятием Полтавки наши войска продолжат приближение с восточного фланга к городу Гуляйполе, который ВСУ превратили в крупный логистический и командный пункт", - отметил Рогов.
Минобороны РФ 15 сентября объявило, что в ходе наступления военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области. Об освобождении Новоивановки российское МО заявило 19 сентября.
ВС России уничтожили склад ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили склад ВСУ на Константиновском направлении
