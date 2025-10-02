Рогов рассказал об успехах российских военных в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из восточной части села Полтавка на гуляйпольском направлении в Запорожской области, противник отошел за реку Янчур, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Российские войска выбили противника из восточной части Полтавки. Боевики оттянулись за реку Янчур, разделяющую село, и пытаются использовать реку как естественную линию обороны", - сказал агентству Рогов.
По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, Полтавка находится западнее сел Ольговское и Новоивановка.
"С взятием Полтавки наши войска продолжат приближение с восточного фланга к городу Гуляйполе, который ВСУ превратили в крупный логистический и командный пункт", - отметил Рогов.
Минобороны РФ 15 сентября объявило, что в ходе наступления военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области. Об освобождении Новоивановки российское МО заявило 19 сентября.