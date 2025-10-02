https://ria.ru/20251002/voennye-2045771742.html
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 02.10.2025
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР
Операторы FPV-дронов и артиллерийский расчет 71-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили украинский дрон R-18 и пункт управления БПЛА ВСУ в РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T08:05:00+03:00
2025-10-02T08:05:00+03:00
2025-10-02T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_021f30c0e24d424606da6b4a21785e5c.jpg
https://ria.ru/20251002/spetsoperatsiya-2045767990.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_08935731f269cbab8c8d6260fdfa9dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили украинский дрон и пункт управления БПЛА в ДНР