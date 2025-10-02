ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Операторы FPV-дронов и артиллерийский расчет 71-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили украинский дрон R-18 и пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

"Цель была ликвидирована вместе с находившейся там живой силой противника благодаря слаженной работе артиллеристов и операторов БПЛА, что сорвало удары по позициям российских войск", - добавило министерство.