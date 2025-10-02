Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 02.10.2025
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР

Операторы FPV-дронов
Операторы FPV-дронов
Операторы FPV-дронов
Операторы FPV-дронов . Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Операторы FPV-дронов и артиллерийский расчет 71-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили украинский дрон R-18 и пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов 71-й дивизии, выполнявшие функции антидроновой борьбы, обнаружили вражеский дрон R-18 (в ДНР - ред.), оснащенный несколькими боеприпасами для сброса на позиции российских войск. Цель была уничтожена тараном ударного БПЛА дивизии, что позволило предотвратить атаку на пехотные подразделения", - говорится в сообщении МО.
Кроме того, артиллерийский расчет 152-миллиметрового орудия "Мста-Б" 71-й дивизии поразил пункт управления беспилотниками и стартовую площадку ВСУ, отметило Минобороны.
"Цель была ликвидирована вместе с находившейся там живой силой противника благодаря слаженной работе артиллеристов и операторов БПЛА, что сорвало удары по позициям российских войск", - добавило министерство.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВСУ месяцами не меняют пограничников в районе Садков в Сумской области
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
