06:17 02.10.2025
Российские военные собрали 300 тонн металлолома на Новой Земле
Российские военнослужащие собрали в 2025 году 300 тонн металлолома на Новой Земле, в следующем году эту работа продолжится, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2025
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие собрали в 2025 году 300 тонн металлолома на Новой Земле, в следующем году эту работа продолжится, сообщили в Минобороны РФ.
"Продолжались мероприятия по ликвидации экологического ущерба в Арктической зоне Российской Федерации. Работы проводились подразделениями ликвидации экологического ущерба. В текущем году на архипелаге Новая Земля собрано 300 тонн металлолома", - говорится в сообщении.
Архипелаг Новая Земля, остров Северный. Русская Гавань - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
На Новой Земле пройдет морская экспедиция в честь 80-летия Победы
26 февраля, 17:29
Отмечается, что всего с 2015 года с Арктической зоны собрано и вывезено более 32 тысяч тонн металлолома. В 2026 году очистка территории на Новой Земле продолжится.
Кроме того, российские завершили Северный завоз в районы Крайнего Севера, отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. В 137 труднодоступных пунктов доставлено свыше 76 тысяч тонн различных грузов.
За счет этого, как рассказали в военном ведомстве, военная техника и вооружение в отдаленных воинских частях были вовремя заменены современными образцами. Также были доставлены горюче-смазочные материалы, котельное топливо, продукты питания, вещевое и медицинское имущество.
Для доставки грузов были задействованы 63 морских и речных судна, 11 самолетов военно-транспортной авиации и 87 единиц автомобильного транспорта, которыми в общей сложности выполнено более 250 рейсов.
Волонтеры очистили от мусора остров Залита в Псковской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2018
Волонтеры очистили от мусора остров Залита в Псковской области
4 сентября 2018, 11:29
 
