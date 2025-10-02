https://ria.ru/20251002/voennye-2045766631.html
Российские военные собрали 300 тонн металлолома на Новой Земле
Российские военные собрали 300 тонн металлолома на Новой Земле
Российские военные собрали 300 тонн металлолома на Новой Земле
Российские военнослужащие собрали в 2025 году 300 тонн металлолома на Новой Земле, в следующем году эту работа продолжится, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2025
Российские военные собрали 300 тонн металлолома на Новой Земле
Российские военные собрали на Новой Земле 300 тонн металлолома в 2025 году
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие собрали в 2025 году 300 тонн металлолома на Новой Земле, в следующем году эту работа продолжится, сообщили в Минобороны РФ.
"Продолжались мероприятия по ликвидации экологического ущерба в Арктической зоне Российской Федерации. Работы проводились подразделениями ликвидации экологического ущерба. В текущем году на архипелаге Новая Земля
собрано 300 тонн металлолома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с 2015 года с Арктической зоны собрано и вывезено более 32 тысяч тонн металлолома. В 2026 году очистка территории на Новой Земле продолжится.
Кроме того, российские завершили Северный завоз в районы Крайнего Севера, отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока
. В 137 труднодоступных пунктов доставлено свыше 76 тысяч тонн различных грузов.
За счет этого, как рассказали в военном ведомстве, военная техника и вооружение в отдаленных воинских частях были вовремя заменены современными образцами. Также были доставлены горюче-смазочные материалы, котельное топливо, продукты питания, вещевое и медицинское имущество.
Для доставки грузов были задействованы 63 морских и речных судна, 11 самолетов военно-транспортной авиации и 87 единиц автомобильного транспорта, которыми в общей сложности выполнено более 250 рейсов.