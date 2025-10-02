Финансист раскрыла, можно ли заработать на вкладах под 30% годовых

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На фоне снижения ставок ряд банков все еще предлагает вклады под 30% годовых. Что стоит за этими предложениями и можно ли на них заработать, На фоне снижения ставок ряд банков все еще предлагает вклады под 30% годовых. Что стоит за этими предложениями и можно ли на них заработать, агентству “Прайм” рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

По ее словам, такие варианты, как правило, включают ряд условий - по срокам, минимальной и максимальной сумме вложения. Либо они предназначены для определенной категории вкладчиков. Например, новых или премиальных клиентов, либо тех, кто купил подписку и т.п.

“Нередко их предлагают тем, кто не имел в банке каких-либо счетов до полугода и дольше. Таким образом предотвращают миграцию одних и тех же денег из банка в банк каждый месяц. Иногда требуют принять участие в банковских программах, оформить подписку. И чем выше ставка, тем жестче условия”, - поясняет финансист.