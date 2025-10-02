Рейтинг@Mail.ru
Финансист раскрыла, можно ли заработать на вкладах под 30% годовых
02.10.2025
Финансист раскрыла, можно ли заработать на вкладах под 30% годовых
На фоне снижения ставок ряд банков все еще предлагает вклады под 30% годовых. Что стоит за этими предложениями и можно ли на них заработать
Финансист раскрыла, можно ли заработать на вкладах под 30% годовых

Доцент Ермилова: много заработать на вкладах под 30% годовых не удастся

Надпись "Вклады" в отделении банка
Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На фоне снижения ставок ряд банков все еще предлагает вклады под 30% годовых. Что стоит за этими предложениями и можно ли на них заработать, агентству “Прайм” рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
По ее словам, такие варианты, как правило, включают ряд условий - по срокам, минимальной и максимальной сумме вложения. Либо они предназначены для определенной категории вкладчиков. Например, новых или премиальных клиентов, либо тех, кто купил подписку и т.п.
“Нередко их предлагают тем, кто не имел в банке каких-либо счетов до полугода и дольше. Таким образом предотвращают миграцию одних и тех же денег из банка в банк каждый месяц. Иногда требуют принять участие в банковских программах, оформить подписку. И чем выше ставка, тем жестче условия”, - поясняет финансист.
Много заработать на таких предложениях не удастся, но, если внимательно их изучить и соответствовать требованиям банка, до Нового года можно получить неплохой дополнительный доход. Но лучше выбирать долгосрочную стратегию накопления с учетом личных целей инвестирования, заключила Ермилова.
Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада
30 сентября
Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада
