К поискам пропавшей семьи из Красноярска привлекли вертолет

КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. К поискам пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска привлекли вертолет, число задействованных в них людей увеличено до 70, сообщает краевой главк МВД.

"В настоящее время в поисках задействованы более 70 человек, координацию усилий поисковых групп осуществляют, в том числе, оперативники управления уголовного розыска краевой полиции. Задействованы квадроциклы, беспилотные летательные аппараты. Также осуществляется облёт территории на вертолёте", - говорится в сообщении.