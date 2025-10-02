Рейтинг@Mail.ru
К поискам пропавшей семьи из Красноярска привлекли вертолет
11:08 02.10.2025 (обновлено: 11:30 02.10.2025)
К поискам пропавшей семьи из Красноярска привлекли вертолет
К поискам пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска привлекли вертолет, число задействованных в них людей увеличено до 70,... РИА Новости, 02.10.2025
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
К поискам пропавшей семьи из Красноярска привлекли вертолет

К поискам пропавшей в турпоходе семьи из Красноярска привлекли вертолет

© МВД 24/TelegramПоиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска
Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© МВД 24/Telegram
Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска
КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. К поискам пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска привлекли вертолет, число задействованных в них людей увеличено до 70, сообщает краевой главк МВД.
"В настоящее время в поисках задействованы более 70 человек, координацию усилий поисковых групп осуществляют, в том числе, оперативники управления уголовного розыска краевой полиции. Задействованы квадроциклы, беспилотные летательные аппараты. Также осуществляется облёт территории на вертолёте", - говорится в сообщении.
Ранее в МВД сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. По данным главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября, до настоящего времени на связь не выходила. На их поиски вышли сотрудники полиции, спасатели краевого учреждения "Спасатель", волонтеры и местные жители. Также обнаружить семью пытаются при помощи БПЛА, уточняли в краевом МВД.
Региональный главк СК РФ позже возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. Как сообщали в ведомстве, на место пропажи выехали следователи.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Дагестане нашли пропавшую школьницу
1 октября, 14:14
 
ПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
