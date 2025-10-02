В Венесуэле заявили о нарушении воздушного пространства истребителями США

МЕХИКО, 2 окт - РИА Новости. Пять боевых самолетов, предположительно F-35, были зафиксированы венесуэльской системой ПВО в воздушном пространстве Венесуэлы, заявил министр обороны республики Владимир Падрино Лопес.
"Внутри региона FIR Майкетия, региона информации полетов Майкетия, мы обнаружили более пяти векторов с характеристиками полета в 400 узлов, летящих на высоте 35 тысяч футов. Это боевые самолеты, которые североамериканский империализм осмелился приблизить к венесуэльским берегам... Это грубость, это провокация, это угроза безопасности нации", - сказал Лопес в эфире телеканала VTV.
По словам министра, информацию о нахождении военных самолетов подтвердили и пилоты одной из международных авиакомпаний, сообщившие о наблюдении F-35 у побережья Карибского моря.
"Мы никогда не видели такого развертывания. Знаем, что F-35 дислоцированы в Пуэрто-Рико, но приблизиться к территории Венесуэлы - мы хотим, чтобы они знали, что мы это видим и что это нас не пугает", - подчеркнул министр обороны.
Чиновник предупредил США о рисках "ошибки в расчетах" и заверил, что страна готова дать отпор любой агрессии, напомнив, что вооруженные силы страны выполняют свою миссию - "защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность".
Ранее издание Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщило, что Вашингтон не исключает военной операции против Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелями.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей , включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
