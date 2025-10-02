В Венесуэле заявили о нарушении воздушного пространства истребителями США

"Внутри региона FIR Майкетия, региона информации полетов Майкетия, мы обнаружили более пяти векторов с характеристиками полета в 400 узлов, летящих на высоте 35 тысяч футов. Это боевые самолеты, которые североамериканский империализм осмелился приблизить к венесуэльским берегам... Это грубость, это провокация, это угроза безопасности нации", - сказал Лопес в эфире телеканала VTV.