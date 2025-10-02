Венесуэла осудила атаку Израиля на "Флотилию свободы"

МЕХИКО, 2 окт - РИА Новости. Правительство Венесуэлы резко осудило действия Израиля против гуманитарной "Флотилии свободы", задержанной в международных водах по пути к берегам Палестины, назвав произошедшее "актом пиратства", об этом говорится в заявлении, которое опубликовал глава МИД страны Иван Хиль в своем Telergam-канале.
"Венесуэла осуждает и решительно отвергает в самых энергичных терминах трусливый акт пиратства, совершённый 1 октября оккупационными силами Израиля против "Флотилии свободы"", - об этом говорится в заявлении, которое опубликовал глава МИД страны Иван Хиль в своем Telergam-канале.
Израильские военные задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщил в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии. В израильском МИД заявили, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" и направляют их в один из израильских портов. По данным организаторов акции, израильские военные протаранили одно из судов флота и применили водомёты против других.
В Каракасе заявили, что военное вмешательство Израиля в международных водах в отношении гражданской мирной миссии, целью которой было доставить 5,5 тысячи тонн гуманитарной помощи жителям Газы, "ещё раз показывает преступную природу сионистского режима".
"Блокада гуманитарной помощи - это продолжение геноцида другими средствами, попытка уничтожить население голодом, дополняя неизбирательные бомбардировки", - отмечается в коммюнике.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро в ответ на задержание двух гражданок своей страны в составе "Флотилии стойкости" заявил о немедленной денонсации соглашения о свободной торговле с Израилем и высылке его дипломатов.