Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла осудила атаку Израиля на "Флотилию свободы" - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/venesuela-2045753854.html
Венесуэла осудила атаку Израиля на "Флотилию свободы"
Венесуэла осудила атаку Израиля на "Флотилию свободы" - РИА Новости, 02.10.2025
Венесуэла осудила атаку Израиля на "Флотилию свободы"
Правительство Венесуэлы резко осудило действия Израиля против гуманитарной "Флотилии свободы", задержанной в международных водах по пути к берегам Палестины,... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T02:19:00+03:00
2025-10-02T02:19:00+03:00
в мире
израиль
венесуэла
палестина
густаво петро
флотилия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15529/41/155294150_0:0:3586:2017_1920x0_80_0_0_024b4b10718397d7324c4c47dc5fbae1.jpg
https://ria.ru/20251002/izrail-2045748161.html
https://ria.ru/20251001/izrail-2045741771.html
израиль
венесуэла
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15529/41/155294150_215:0:3388:2380_1920x0_80_0_0_751c07e82325a6b1144a1edbd8fa0bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, венесуэла, палестина, густаво петро, флотилия свободы
В мире, Израиль, Венесуэла, Палестина, Густаво Петро, Флотилия Свободы
Венесуэла осудила атаку Израиля на "Флотилию свободы"

Венесуэла назвала атаку Израиля на "Флотилию свободы" актом пиратства

© РИА Новости / Субботин Сергей | Перейти в медиабанкПамятник Симону Боливару в Каракасе
Памятник Симону Боливару в Каракасе - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Субботин Сергей
Перейти в медиабанк
Памятник Симону Боливару в Каракасе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 2 окт - РИА Новости. Правительство Венесуэлы резко осудило действия Израиля против гуманитарной "Флотилии свободы", задержанной в международных водах по пути к берегам Палестины, назвав произошедшее "актом пиратства", об этом говорится в заявлении, которое опубликовал глава МИД страны Иван Хиль в своем Telergam-канале.
"Венесуэла осуждает и решительно отвергает в самых энергичных терминах трусливый акт пиратства, совершённый 1 октября оккупационными силами Израиля против "Флотилии свободы"", - об этом говорится в заявлении, которое опубликовал глава МИД страны Иван Хиль в своем Telergam-канале.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг на лодке, направляющейся из Барселоны в Газу - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВМС Израиля протаранили одно из судов "Флотилии стойкости"
00:33
Израильские военные задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщил в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии. В израильском МИД заявили, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" и направляют их в один из израильских портов. По данным организаторов акции, израильские военные протаранили одно из судов флота и применили водомёты против других.
В Каракасе заявили, что военное вмешательство Израиля в международных водах в отношении гражданской мирной миссии, целью которой было доставить 5,5 тысячи тонн гуманитарной помощи жителям Газы, "ещё раз показывает преступную природу сионистского режима".
"Блокада гуманитарной помощи - это продолжение геноцида другими средствами, попытка уничтожить население голодом, дополняя неизбирательные бомбардировки", - отмечается в коммюнике.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро в ответ на задержание двух гражданок своей страны в составе "Флотилии стойкости" заявил о немедленной денонсации соглашения о свободной торговле с Израилем и высылке его дипломатов.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости"
Вчера, 23:31
 
В миреИзраильВенесуэлаПалестинаГуставо ПетроФлотилия Свободы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала