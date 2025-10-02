https://ria.ru/20251002/vashington-2045753570.html
В Вашингтоне закрыли Ботанический сад, Библиотеку Конгресса и Капитолий
В Вашингтоне закрыли Ботанический сад, Библиотеку Конгресса и Капитолий - РИА Новости, 02.10.2025
В Вашингтоне закрыли Ботанический сад, Библиотеку Конгресса и Капитолий
Ботанический сад в Вашингтоне, Библиотека Конгресса, а также Капитолий закрыты для посещения с 1 октября в связи с наступившим в США шатдауном, передает... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T02:12:00+03:00
2025-10-02T02:12:00+03:00
2025-10-02T02:12:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155468/07/1554680740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65069293180212b5c3cf011f0b9cb3e0.jpg
https://ria.ru/20251002/ssha-2045748660.html
https://ria.ru/20251001/tramp-2045690759.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155468/07/1554680740_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6ba6e8a3fd7179a3c305c1004f8622b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат)
В мире, США, Вашингтон (штат)
В Вашингтоне закрыли Ботанический сад, Библиотеку Конгресса и Капитолий
В Вашингтоне из-за шатдауна закрыли зоопарк, Библиотеку Конгресса и Капитолий
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Ботанический сад в Вашингтоне, Библиотека Конгресса, а также Капитолий закрыты для посещения с 1 октября в связи с наступившим в США шатдауном, передает корреспондент РИА Новости.
Федеральное правительство США
приостановило свою работу в среду утром по местному времени после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления конгресса, каждый день простоя около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Эти работники не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна.
Таблички с надписями "закрыто из‑за приостановки финансирования" встречали в среду всех желающих посетить ряд главных достопримечательностей американской столицы.
Тем не менее многие учреждения, находящиеся на государственном финансировании, продолжают работать - как минимум до следующего понедельника.
Корреспондент РИА Новости побывал в зоопарке и убедился, что он работает в штатном режиме.
"Музеи Смитсоновского института, исследовательские центры и Национальный зоопарк будут использовать средства прошлого года, чтобы оставаться открытыми для публики во время приостановки работы федерального правительства как минимум до понедельника, 6 октября 2025 года. Обновления будут публиковаться по мере необходимости", - говорится на сайте Смитсоновского института.
Памятники в Вашингтоне
, такие как Мемориал Линкольна, Мемориал Джефферсона и Мемориал ветеранов Вьетнамской войны, остаются доступными для посещения.