В Вашингтоне рестораны начали предлагать скидки госслужащим

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Рестораны в Вашингтоне начали предлагать скидки для государственных служащих в связи с приостановкой работы правительства, передает корреспондент РИА Новости.

Некоторые заведения обыграли ситуацию с толикой черного юмора. Бар Barrel ввел акцию "Несчастный час", предлагая коктейли по 10 долларов и пиво по шесть в течение всего дня. А Butterworth's добавил в меню тематические напитки, такие как коктейль "Уволенная-рита" (в оригинале: "Furlough-rita", что является отсылкой на коктейль "Маргарита" - ред.).

Многие начали предоставлять бесплатные угощения по госудостоверению: кофейня Compass Coffee дарит выпечку, а гастропаб Duke's Grocery предлагает бесплатный шот бурбона или вино к основному блюду.

Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду утром по местному времени после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов.