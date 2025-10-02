https://ria.ru/20251002/vashington-2045752307.html
В Вашингтоне рестораны начали предлагать скидки госслужащим
В Вашингтоне рестораны начали предлагать скидки госслужащим - РИА Новости, 02.10.2025
В Вашингтоне рестораны начали предлагать скидки госслужащим
2025-10-02
сша
вашингтон (штат)
В Вашингтоне рестораны начали предлагать скидки госслужащим
Рестораны в Вашингтоне начали предлагать скидки для госслужащих из-за шатдауна
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Рестораны в Вашингтоне начали предлагать скидки для государственных служащих в связи с приостановкой работы правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Некоторые заведения обыграли ситуацию с толикой черного юмора. Бар Barrel ввел акцию "Несчастный час", предлагая коктейли по 10 долларов и пиво по шесть в течение всего дня. А Butterworth's добавил в меню тематические напитки, такие как коктейль "Уволенная-рита" (в оригинале: "Furlough-rita", что является отсылкой на коктейль "Маргарита" - ред.).
Многие начали предоставлять бесплатные угощения по госудостоверению: кофейня Compass Coffee дарит выпечку, а гастропаб Duke's Grocery предлагает бесплатный шот бурбона или вино к основному блюду.
Федеральное правительство США
приостановило свою работу в среду утром по местному времени после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов.
По оценкам бюджетного управления конгресса, каждый день простоя около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Эти работники не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна.