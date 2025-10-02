Пленарная сессия клуба "Валдай" с участием Путина началась

СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Пленарная сессия ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" с участием президента России Владимира Путина началась в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства в четверг выступит на главной сессии 22-го ежегодного заседания клуба, которое по традиции проходит в Красной поляне.

Встреча президента с участниками "Валдая" – традиционное событие в истории клуба. Глава государства с 2004 года ежегодно встречается с "валдайцами", выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по самым актуальным вопросам.

В 2025 году заседание проходит с 29 сентября по 2 октября. Его тема - "Полицентричный мир: инструкция по применению". Именно этому будет посвящена большая часть речи Путина , сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков

Президент на "Валдае" всегда выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена конъюнктурным изменениям, отмечали в Кремле. Валдайские выступления Путина получаются очень содержательными, упоминал Песков, и впоследствии они долго анализируются и обсуждаются во всем мире.