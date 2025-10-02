https://ria.ru/20251002/valday-2045943874.html
Пленарная сессия клуба "Валдай" с участием Путина началась
Пленарная сессия клуба "Валдай" с участием Путина началась - РИА Новости, 02.10.2025
Пленарная сессия клуба "Валдай" с участием Путина началась
Пленарная сессия ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" с участием президента России Владимира Путина началась в Сочи, передает... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:20:00+03:00
2025-10-02T18:20:00+03:00
2025-10-02T19:33:00+03:00
великий новгород
валдай
владимир путин
дмитрий песков
выступление путина на "валдае" — 2025
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045945473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_773f22cb3d8af27b3b6716087e5bc00f.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045917434.html
великий новгород
валдай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045945473_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_28e8cf99b255134a82e6a515301b6e52.jpg
Открытие пленарной сессии Валдайского клуба с участием Путина в Сочи
Открытие пленарной сессии Валдайского клуба с участием Путина в Сочи.
2025-10-02T18:20
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий новгород, валдай, владимир путин, дмитрий песков, выступление путина на "валдае" — 2025, общество
Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Выступление Путина на "Валдае" — 2025, Общество
Пленарная сессия клуба "Валдай" с участием Путина началась
Пленарная сессия клуба "Валдай" с участием Путина началась в Сочи
СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Пленарная сессия ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" с участием президента России Владимира Путина началась в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в четверг выступит на главной сессии 22-го ежегодного заседания клуба, которое по традиции проходит в Красной поляне.
Встреча президента с участниками "Валдая" – традиционное событие в истории клуба. Глава государства с 2004 года ежегодно встречается с "валдайцами", выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по самым актуальным вопросам.
В 2025 году заседание проходит с 29 сентября по 2 октября. Его тема - "Полицентричный мир: инструкция по применению". Именно этому будет посвящена большая часть речи Путина
, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков
.
Президент на "Валдае" всегда выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена конъюнктурным изменениям, отмечали в Кремле. Валдайские выступления Путина получаются очень содержательными, упоминал Песков, и впоследствии они долго анализируются и обсуждаются во всем мире.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
, недалеко от озера Валдай
.