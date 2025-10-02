Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о планах России по продаже урана США
20:34 02.10.2025 (обновлено: 20:35 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/uran-2046008271.html
Путин рассказал о планах России по продаже урана США
Путин рассказал о планах России по продаже урана США

Путин: РФ рассчитывает продать в США урана на сумму свыше 800 млн долл в 2026-м

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает продать в США урана на сумму свыше 800 миллионов долларов в 2026 году, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Примерно представляем себе по поступающим заявкам, сколько будет в следующем году, сейчас уже просматривается где-то свыше 800 миллионов долларов", - сказал Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Атомная ложь Америки
11 августа 2024, 08:00
 
