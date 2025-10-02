Рейтинг@Mail.ru
В Британии рассказали, чем обернется передача ракет Tomahawk Украине
07:26 02.10.2025 (обновлено: 10:00 02.10.2025)
В Британии рассказали, чем обернется передача ракет Tomahawk Украине
В Британии рассказали, чем обернется передача ракет Tomahawk Украине - РИА Новости, 02.10.2025
В Британии рассказали, чем обернется передача ракет Tomahawk Украине
такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
в мире
украина
сша
россия
александр меркурис
дональд трамп
кит келлог
вооруженные силы украины
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, александр меркурис, дональд трамп, кит келлог, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Александр Меркурис, Дональд Трамп, Кит Келлог, Вооруженные силы Украины
В Британии рассказали, чем обернется передача ракет Tomahawk Украине

Аналитик Меркурис заявил, что передача Tomahawk Киеву не поможет Украине

© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan SundermanЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Возможная передача Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk не поможет Украине изменить ситуацию на поле боя, такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
“Мы уже множество раз слышали о бесконечном количестве чудо-оружия, которое было поставлено или планировалось поставить на Украину и которое должно было кардинальным образом изменить ход войны”, — сыронизировал он.
По мнению Меркуриса, ни одна из переданных киевскому режиму партнерами систем вооружений — HIMARS, беспилотников и гаубиц западного производства — не помогла ВСУ добиться хоть каких-то успехов в военном отношении.
Погрузка ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Кремле прокомментировали заявления о возможной поставке Tomahawk Украине
29 сентября, 12:50
В воскресенье вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
Как сообщала газета Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США на прошлой неделе.
Как утверждает Wall Street Journal, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В США выступили с предупреждением из-за возможной передачи Tomahawk Украине
30 сентября, 09:22
 
В миреУкраинаСШАРоссияАлександр МеркурисДональд ТрампКит КеллогВооруженные силы Украины
 
 
