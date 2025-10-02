В Британии рассказали, чем обернется передача ракет Tomahawk Украине

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Возможная передача Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk не поможет Украине изменить ситуацию на поле боя, такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
“Мы уже множество раз слышали о бесконечном количестве чудо-оружия, которое было поставлено или планировалось поставить на Украину и которое должно было кардинальным образом изменить ход войны”, — сыронизировал он.
В воскресенье вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
Как сообщала газета Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США на прошлой неделе.
Как утверждает Wall Street Journal, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.